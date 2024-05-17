ÀÐÀîÍ´´õ¡¢¶¯¹ë¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ø°ÜÀÒ²ñ¸«¡Öº£¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×ºÇ¹âÊö¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Ç10µ¨ÌÜ
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎºÇ¹âÊö¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î¥·¥ë¡¦¥¹¡¼¥µ¡¦¥ô¥£¥à¡¦¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀîÍ´´õ¡Ê28¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Ãã¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¡ÖÍèµ¨¤Î2024¡¾25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¡¢¥·¥ë¡¦¥¹¡¼¥µ¡¦¥ô¥£¥à¡¦¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤È·ÀÌó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÊó¹ð¡£1·îËö¤«¤é¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡¢·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢ËÍ¤Î°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê´ÆÆÄ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î10µ¨ÌÜ¤ò²á¤´¤¹¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ï¡¢¥»¥ê¥¨A¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤äCoppa Italia¡¢Club World Champs¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¡£¤µ¤é¤Ë¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥í¥ì¥ó¥¼¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ÏÀÐÀî¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢Ä©Àï1Ç¯ÌÜ¡¢¥â¥Ç¥Ê¤Ë°ÜÀÒ»þ¤Î°ìÈÖºÇ½é¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ë¤ÏËÍ¤¬9¥·¡¼¥º¥óÀï¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡¦¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Î¤ß¡×¤ÈÀÐÀî¡£¡Öºò¥·¡¼¥º¥óÁ´¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íèµ¨¤ÏÍ¥¾¡¤Î¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¤Ï4Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥ß¥é¥Î¤Çº£µ¨¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ3°Ì·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢MVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ë¾åºÇ¹â½ç°Ì¤È¤Ê¤ë3°Ì¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡È14¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â14Æü14»þ¤ËÈ¯É½¡£¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¤Ä¤±¤¿ÈÖ¹æ¡£¤º¤Ã¤È¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº£²ó¤âÁªÂò¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ë¤Ï¡È14¡É¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÎÁª¼ê¤¬¤ª¤ê¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î´üÂÔ¤È¶¦¤Ë¡È14¡É¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÀÐÀî¤Ï22Æü¤ËÆüËÜ¤¬½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÂè1½µ¥Ö¥é¥¸¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤»¤º¡¢Ê¡²¬¡¦ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè2½µ¡Ê6·î4Æü¡Á¡Ë¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¡£