¥ëー¥ë¨¡¨¡¤½¤ì¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Î¡¡¹Ó°æÆØ»Ë¼ç±é¡Ø¥ëー¥ë～¡Ö½½¸Þ¾¯Ç¯ÉºÎ®µ¡×¤è¤ê～¡Ù¤¬³«Ëë
ÎëÌÚ¾¡½¨¤¬¾å±éÂæËÜ¤È±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ ¹Ó°æÆØ»Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë ÉñÂæ¡Ø¥ëー¥ë～¡Ö½½¸Þ¾¯Ç¯ÉºÎ®µ¡×¤è¤ê～¡Ù ¤¬2024Ç¯5·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«Ëë¡£¤½¤ì¤ËÀè¤¬¤±¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¹¥³¥ß¸þ¤±¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤È°Ï¤ß¼èºà¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ýー¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚ¾¡½¨¤È½Ð±é¼ÔÁ´°÷¡Ê¹Ó°æÆØ»Ë¡¢²ÅÅçÎ¦¡¢ÅÄÃæÍºÈô¡¢ÈÓ¸¶Î½Ìé ¡Ê¥À¥¦90000¡Ë¡¢À¥Ã«Ä¾Ìð¡Ê·àÃÄ4¥É¥ë50¥»¥ó¥È¡Ë¡¢æÆ¡¢ ÂçÍ§»ê²¸¡¢ÉÙ±É¥É¥é¥à¡¢¶ðÅÄ°ì¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤¬¥¸¥åー¥ë¡¦¥ô¥§¥ë¥Ì¤Ë¤è¤ëÉÔµà¤ÎËÁ¸±¾®Àâ¡Ö½½¸Þ¾¯Ç¯ÉºÎ®µ¡×¤ò´ð¤Ë¡¢ÉñÂæ¤ò¸½Âå¤Ë¤¦¤Ä¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÅý¹ç¤·¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¡ÊÌòÌ¾¤Ï¸¶ºî¤òÆ§½±¡¿Ç¯Îð¤Ï¸¶ºî¤Î10Âå¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤ÀßÄê¡Ë¤Ç¡¢¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¹ñÀÒ¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼«¼çÅª¤Ë¥ëー¥ë¤òÄê¤áÀ¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£¼ç±é¤Î¹Ó°æ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥Ö¥ê¥¢¥ó¤ò±é¤¸¡¢ÁøÆñ¤·¤¿¸ÉÅç¤Ç½¸ÃÄÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë£¸¿Í¤¬·è¤á¤¿ºÇ½é¤Î¥êー¥Àー¡¦¥´¥É¥ó¤òÅÄÃæ¤¬¡¢¥Ö¥ê¥¢¥ó¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¥¸¥¯¤òÂçÍ§¤¬¡¢¥Ö¥ê¥¢¥ó¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥Ð¥¯¥¹¥¿¤òÀ¥Ã«¤¬¡¢¥Ö¥ê¥¢¥ó¤ÈÂÐÎ©¤·¤¬¤Á¤Ê¥É¥Ë¥Õ¥ó¤ò²ÅÅç¤¬¡¢¥É¥Ë¥Õ¥ó¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¤òæÆ¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯»¿Æ±¤¹¤ë¥¦¥£¥ë¥³¥Ã¥¯¥¹¤òÈÓ¸¶¤¬¡¢¸«½¬¤¤¿åÉ×¤Î¥â¥³¤òÉÙ±É¥É¥é¥à¤¬¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤ÎÁ¥¤ÎÁà½Ä»Î¥¨¥Ð¥ó¥º¤ò¶ðÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥²¥Í¥×¥í¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ÇÎëÌÚ¤¬¡¢¡Ö½½¸Þ¾¯Ç¯ÉºÎ®µ¡×¤òËÜºî¡Ø¥ëー¥ë¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø½½¸Þ¾¯Ç¯ÉºÎ®µ¡Ù¤òÆÉ¤ß¡¢º£¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ë¡È¥ëー¥ë¡É¤È¡È¼«Í³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÍ¼«¿È¤â¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤Î¼Çµï¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¡¢¾å±éÂæËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ø¥ëー¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡È¥ëー¥ë¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤È¡È¼«Í³¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ËÜºî¡£¸¶ºî¤Ï1888Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤Î¤¤¤ÞÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤ëÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌò¤òÀ¸¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥¥ã¥ê¥¢¤âÇ¯Îð¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ý¤Ä¤â¤Î¤¬Ìò¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¸ºß¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É÷·Ê¤äÅ·¸õ¤âÉ½¸½¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÂçÅè¸ãÏº¤Ë¤è¤ë²»³Ú¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¼Çµï¡¢±é½Ð¡¢Âæ»ì¡¢²»³Ú¤È°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¶¯¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤±¤ì¤É¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È·ë¤Ó¤Ä¤ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ï¤ß¼èºà¤Ç¹Ó°æ¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÁØ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢½éÉñÂæ¤«¤éÂçÀèÇÚ¤Þ¤Ç¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¤â¡ËÉý¹¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Ç·Î¸Å¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¥¹¥º¥«¥Ä¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤Ç¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡¢²ÅÅç¤Ï¡ÖµÒÀÊ¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¶ðÅÄ¤Ï¡Ö¹Ó°æ¤¯¤ó¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥º¥«¥Ä¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ Áá¤¯Ëë¤ò³«¤±¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´¶¤¸¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¥É¥é¥à¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢ËÍ¤¬Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆËÜµ¤¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö°ì¤«·î´Ö·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡¢ÈÓ¸¶¤Ï¡ÖÀäÂÐÁ´¸ø±é¥ß¥¹¤Ê¤·¤Ç±é¤¸¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡×¡¢À¥Ã«¤Ï¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¡¢æÆ¤Ï¡Ö½éÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤é¡×¡¢ÂçÍ§¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«·è¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¤¼¤Ò¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ËÜºî¤Ï¡¢£Õ-22¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1,500±ß¡Ë¤ä¥·¥Ë¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê65ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡¿2,000±ß¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢Ê¸²½Ä£ ·à¾ì¡¦²»³ÚÆ²Åù¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò¶¡ÉñÂæ·Ý½Ñ´Õ¾ÞÂÎ¸³»Ù±ç»ö¶È¤Ë¤è¤ê¾®³ØÀ¸～18ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÚÌµÎÁ¡Û¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤â³èÍÑ¤·¤Æ·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£