·ç¾ìÃæ¤Î¥¢¥é¥Ð¤¬·ÚÅÙ¤âºÆ¼ê½Ñ¡ÄºòÇ¯12·î¤ËÂ³¤¤¤Æ
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥À¥Ó¥É¡¦¥¢¥é¥Ð¤¬ºÆ¤Ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
º£µ¨¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ÈÀ®¸ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢°ÜÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Ï¥±¥¬¤Ç¤½¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤º¤Î¥¢¥é¥Ð¡£ºòÇ¯12·îÃæ½Ü¤Ëº¸¥Ò¥¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬Â³¤¯¡£
¤½¤Î12·îÃæ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥é¥Ð¤À¤¬¡¢¼£¤ê¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤È¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÇÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸¡ºº¡£º£Ç¯3·î¤ÎÃÊ³¬¤ÇÍè¤ë¥æ¡¼¥í2024½Ð¾ì¤ÎÌ´¤â³ð¤ï¤º¤Î9·î¤«¡¢10·î¤ÎÉüµ¢¤È¸«Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¿ô¿Í¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿Ëö¡¢ºÆ¤Ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï·Ú¤¤¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤È¤µ¤ì¡¢¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÉüµ¢»þ´ü¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È2½µ´Ö°Ê¾å¤º¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
EL·è¾¡¤Ï5/23 ¸áÁ°4»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
WOWOW¤ÇÀ¸ÊüÁ÷&¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
º£µ¨¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ÈÀ®¸ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢°ÜÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Ï¥±¥¬¤Ç¤½¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤º¤Î¥¢¥é¥Ð¡£ºòÇ¯12·îÃæ½Ü¤Ëº¸¥Ò¥¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬Â³¤¯¡£
¤½¤Î12·îÃæ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥é¥Ð¤À¤¬¡¢¼£¤ê¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤È¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÇÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸¡ºº¡£º£Ç¯3·î¤ÎÃÊ³¬¤ÇÍè¤ë¥æ¡¼¥í2024½Ð¾ì¤ÎÌ´¤â³ð¤ï¤º¤Î9·î¤«¡¢10·î¤ÎÉüµ¢¤È¸«Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¿ô¿Í¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿Ëö¡¢ºÆ¤Ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï·Ú¤¤¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤È¤µ¤ì¡¢¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÉüµ¢»þ´ü¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È2½µ´Ö°Ê¾å¤º¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
EL·è¾¡¤Ï5/23 ¸áÁ°4»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
WOWOW¤ÇÀ¸ÊüÁ÷&¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é