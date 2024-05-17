¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¢Ä°¼èÎ¨¡ÖÃË½÷12¡Á69ºÐ¡×½µÊ¿¶Ñ¡¦ÆüÍË¤Ç¼ó°Ì¡¡¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡×¤Ê¤É¤¬¸£°ú
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï17Æü¡¢4·î15Æü¤«¤é21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¼óÅÔ·÷¥é¥¸¥ªÄ°¼èÎ¨Ä´ºº¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢12ºÐ¡Á69ºÐÃË½÷¡¢½µÊ¿¶Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüÍËÆü¤Ç¤â¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ê¢¨¤¤¤º¤ì¤â6»þ¡Á24»þÊ¿¶Ñ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¾¥·¡¼¥óÂ³¡¹¡ª¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼ANN¡ÙÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¡¢¡Ö½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå ¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡×¡¢¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡¢¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó ¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡¢¡Ö¥¤¥ë¥«¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¡¢¡ÖÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¡ÆüÍË¤Î¤Ø¤½¡×¤Ê¤É¤¬¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¼ó°Ì³ÍÆÀ¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Á´¶ÉÃæÆ±»þ´ÖÂÓ¼ó°Ì³ÍÆÀÈÖÁÈ¡Ê¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¡§12ºÐ¡Á69ºÐ¡¦ÃË½÷¡Ë¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó´ØÏ¢½ü¤¯
¡¦¡Ö¾åÌø¾»É§ ¤¢¤µ¤Ü¤é¤±¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸áÁ°5»þ¡Á¸áÁ°6»þ¡¢Ëè½µ²ÐÍË¡Á¶âÍË¡¡¸áÁ°4»þ30Ê¬¡Á¸áÁ°6»þ¡Ë
¡¦¡Ö½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå ¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸áÁ°8»þ¡Á¸áÁ°11»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¡¡¸áÁ°11»þ¡Á¸áÁ°11»þ20Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¤Î¤Á¤ç¤¤¥¿¥Í¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¡¡¸áÁ°11»þ20Ê¬¡Á¸áÁ°11»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡ÖANIME¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡Ìë9»þ30Ê¬¡ÁÌë9»þ50Ê¬¡Ë
¡¦¡ÖFRUITS ZIPPER¤Î¥é¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡ª¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡Ìë9»þ30Ê¬¡ÁÌë9»þ50Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÁÀâ¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË¡¡Ìë9»þ50Ê¬¡ÁÌë9»þ57Ê¬¡Ë
¡¦¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ× ¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸áÁ°5»þ¡Á¸áÁ°7»þ40Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó ¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å1»þ¡Ë
¡¦¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ ·¯¤ÈÁÕ¤Ç¤ë¥é¥¸¥ª¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Ìë10»þ¡ÁÌë10»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡ÖÆ£¥öÃ«ÂÀÊå Peaceful Days¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Ìë10»þ30Ê¬¡ÁÌë11»þ¡Ë
¡¦¡ÖÃæµïÀµ¹ ON & ON AIR¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Ìë11»þ¡ÁÌë11»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö¤Ò¤í¤¿¤ß¤æµª¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼Ááµ¯¤Í³ÚÄ®¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸áÁ°5»þ¡Á¸áÁ°7»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥¤¥ë¥«¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸áÁ°7»þ¡Á¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡ÖÌô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò¥Ï¡¼¥È¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Á¸áÁ°9»þ¡Ë
¡¦¡ÖÅÚÅÄ¹¸Ç· ÆüÍË¤Î¤Ø¤½¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Àµ¸á¡Á¸á¸å4»þ¢¨4·î21Æü¤Ï¡¢¸á¸å1»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÃ»½ÌÊüÁ÷¡Ë
¡¦¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¤â¤â¥¯¥í¤¯¤é¤Öxoxo¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Ìë10»þ¡ÁÌë10»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö#¤ß¤Á¤ç¥Ñ¥é¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Ìë10»þ30Ê¬¡ÁÌë11»þ¡Ë
¡¦¡ÖÝ¯ºä46 ¤³¤Á¤éÍ³ÚÄ®À±¶õÊüÁ÷¶É¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Ìë11»þ¡ÁÌë11»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡ÖÇþ¤ï¤é¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë1»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×4·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å6»þ¡Á¸á¸å9»þ¡¡6ÍËÆüÊ¿¶Ñ
¡¦¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ºå¿À¡ßµð¿Í¡×4·î16Æü(²Ð¡Ë¡¡¸á¸å6»þ¡Á¸á¸å9»þ
¡¦¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ºå¿À¡ßµð¿Í¡×4·î17Æü(¿å¡Ë¡¡¸á¸å6»þ¡Á¸á¸å9»þ
¡¦¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ºå¿À¡ßµð¿Í¡×4·î18Æü(ÌÚ¡Ë¡¡¸á¸å6»þ¡Á¸á¸å9»þ
¡¦¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¹Åç¡ßµð¿Í¡×4·î19Æü(¶â¡Ë¡¡¸á¸å6»þ¡Á¸á¸å9»þ
¡¦¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥ä¥¯¥ë¥È¡ßDeNA¡×4·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¸á¸å6»þ¡Á¸á¸å9»þ
¡¦¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥ä¥¯¥ë¥È¡ßDeNA¡×4·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¸á¸å6»þ¡Á¸á¸å9»þ
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¾¥·¡¼¥óÂ³¡¹¡ª¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼ANN¡ÙÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¡¢¡Ö½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå ¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡×¡¢¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡¢¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó ¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡¢¡Ö¥¤¥ë¥«¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¡¢¡ÖÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¡ÆüÍË¤Î¤Ø¤½¡×¤Ê¤É¤¬¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¼ó°Ì³ÍÆÀ¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦¡Ö¾åÌø¾»É§ ¤¢¤µ¤Ü¤é¤±¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸áÁ°5»þ¡Á¸áÁ°6»þ¡¢Ëè½µ²ÐÍË¡Á¶âÍË¡¡¸áÁ°4»þ30Ê¬¡Á¸áÁ°6»þ¡Ë
¡¦¡Ö½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå ¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸áÁ°8»þ¡Á¸áÁ°11»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¡¡¸áÁ°11»þ¡Á¸áÁ°11»þ20Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¤Î¤Á¤ç¤¤¥¿¥Í¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¡¡¸áÁ°11»þ20Ê¬¡Á¸áÁ°11»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡ÖANIME¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡Ìë9»þ30Ê¬¡ÁÌë9»þ50Ê¬¡Ë
¡¦¡ÖFRUITS ZIPPER¤Î¥é¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡ª¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡Ìë9»þ30Ê¬¡ÁÌë9»þ50Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÁÀâ¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË¡¡Ìë9»þ50Ê¬¡ÁÌë9»þ57Ê¬¡Ë
¡¦¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ× ¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸áÁ°5»þ¡Á¸áÁ°7»þ40Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó ¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å1»þ¡Ë
¡¦¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ ·¯¤ÈÁÕ¤Ç¤ë¥é¥¸¥ª¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Ìë10»þ¡ÁÌë10»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡ÖÆ£¥öÃ«ÂÀÊå Peaceful Days¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Ìë10»þ30Ê¬¡ÁÌë11»þ¡Ë
¡¦¡ÖÃæµïÀµ¹ ON & ON AIR¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Ìë11»þ¡ÁÌë11»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö¤Ò¤í¤¿¤ß¤æµª¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼Ááµ¯¤Í³ÚÄ®¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸áÁ°5»þ¡Á¸áÁ°7»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥¤¥ë¥«¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸áÁ°7»þ¡Á¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡ÖÌô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò¥Ï¡¼¥È¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Á¸áÁ°9»þ¡Ë
¡¦¡ÖÅÚÅÄ¹¸Ç· ÆüÍË¤Î¤Ø¤½¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Àµ¸á¡Á¸á¸å4»þ¢¨4·î21Æü¤Ï¡¢¸á¸å1»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÃ»½ÌÊüÁ÷¡Ë
¡¦¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¤â¤â¥¯¥í¤¯¤é¤Öxoxo¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Ìë10»þ¡ÁÌë10»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö#¤ß¤Á¤ç¥Ñ¥é¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Ìë10»þ30Ê¬¡ÁÌë11»þ¡Ë
¡¦¡ÖÝ¯ºä46 ¤³¤Á¤éÍ³ÚÄ®À±¶õÊüÁ÷¶É¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Ìë11»þ¡ÁÌë11»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡ÖÇþ¤ï¤é¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë1»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×4·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å6»þ¡Á¸á¸å9»þ¡¡6ÍËÆüÊ¿¶Ñ
¡¦¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ºå¿À¡ßµð¿Í¡×4·î16Æü(²Ð¡Ë¡¡¸á¸å6»þ¡Á¸á¸å9»þ
¡¦¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ºå¿À¡ßµð¿Í¡×4·î17Æü(¿å¡Ë¡¡¸á¸å6»þ¡Á¸á¸å9»þ
¡¦¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ºå¿À¡ßµð¿Í¡×4·î18Æü(ÌÚ¡Ë¡¡¸á¸å6»þ¡Á¸á¸å9»þ
¡¦¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¹Åç¡ßµð¿Í¡×4·î19Æü(¶â¡Ë¡¡¸á¸å6»þ¡Á¸á¸å9»þ
¡¦¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥ä¥¯¥ë¥È¡ßDeNA¡×4·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¸á¸å6»þ¡Á¸á¸å9»þ
¡¦¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥ä¥¯¥ë¥È¡ßDeNA¡×4·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¸á¸å6»þ¡Á¸á¸å9»þ