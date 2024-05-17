Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¤È¤ÎÃçÎÉ¤·Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷2¿Í¡×¡ÖÅ·»È¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢16Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤È¤ÎÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ³¡¹¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¡õ¿·ÌÚÍ¥»Ò¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ã«¤¬¡Ö²¿¤òºÜ¤»¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»£¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¿·ÌÚ¤È¤ÎÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã«¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥ê¤Ç¤Î»Å»ö¤Î¤¢¤È¡¢¥â¥í¥Ã¥³Î¹¹Ô¤Ø½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¿·ÌÚ¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÇÎ¹¹ÔÃæ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤Ê¤ó¤³¤ÎÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷2¿Í¡×¡Ö2¿Í¶¦Å·»È¤ß¤¿¤¤¤À¤¾¡×¡Ö2¿Í¤È¤âåºÎï¤À¤«¤é¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃ«¤Þ¤ê¤¢¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mariaaaa728¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¡õ¿·ÌÚÍ¥»Ò¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ã«¤¬¡Ö²¿¤òºÜ¤»¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»£¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¿·ÌÚ¤È¤ÎÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃ«¤Þ¤ê¤¢¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mariaaaa728¡Ë