¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Ë¡¼¥ºÁý²Ã¡¢¥¤¥È¡¼¥¤¬¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÏ»³Ñ·Á¥Ö¡¼¥¹³«È¯
¥¤¥È¡¼¥¤Ï5·î16Æü¡¢Ï»³Ñ·Á¹âµ¡Ç½¥¯¥í¡¼¥º¥É¥Ö¡¼¥¹¡ÖADDCELL Hexa¡Ê¥¢¥É¥»¥ë¥Ø¥¥µ¡Ë¡×¤Î³«È¯¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖADDCELL Hexa¡×(Æ±¼Ò»ñÎÁ¤è¤ê)
¡ÖADDCELL¡×¤Ç¤Ï1¿ÍÍÑ¡¢2¿ÍÍÑ¡¢4Ì¾ÍÑ¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¿¥¤¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2024Ç¯½©°Ê¹ß¤ÎÈ¯Çä¤òÌÜ»Ø¤·³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖADDCELL Hexa¡×¤Ï¡¢Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¡¢¥¬¥é¥¹ÌÌ¤òÂç¤¤¯¼è¤Ã¤¿³«Êü´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÊ£¿ôÀßÃÖ¤Ç¤âÌµÂÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¸º¤é¤»¤ëÏ»³Ñ·Á·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§¤ÇºÇÂç6Ì¾¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Ï»³Ñ·Á·Á¾õ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÈÊ£¿ôÀßÃÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê·ä´Ö¤Î¶õ´Ö¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤³¤ì¤ò¥Ï¥É¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹(Ã»»þ´Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ)¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óÁý²Ã¤â²ÄÇ½¤À¡£
Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»È¤Ã¤¿ºÇÂç6Ì¾¤Þ¤Ç¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ë(Æ±¼Ò»ñÎÁ¤è¤ê)
ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤äÃ»»þ´Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ï¥É¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹(Æ±¼Ò»ñÎÁ¤è¤ê)
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»Í³Ñ·Á·Á¾õ¡ÖADDCELL¡×8Ì¾ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤â¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¿·À½ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³«È¯ÇØ·Ê¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ï¡¼¥¯ÉáµÚ¤ËÈ¼¤¦¥Ö¡¼¥¹¥Ë¡¼¥º¤ÎÁý²Ã¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¸Ä¼¼¥Ö¡¼¥¹¤ÎÈÎÇäÇä¾å¼ÂÀÓ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç2.5ÇÜ°Ê¾å¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢1on1¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤äÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÍÑ¤¤¤ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤Ë¹¤¯±þ¤¨¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡ÖADDCELL Hexa¡×(Æ±¼Ò»ñÎÁ¤è¤ê)
¡ÖADDCELL¡×¤Ç¤Ï1¿ÍÍÑ¡¢2¿ÍÍÑ¡¢4Ì¾ÍÑ¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¿¥¤¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2024Ç¯½©°Ê¹ß¤ÎÈ¯Çä¤òÌÜ»Ø¤·³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖADDCELL Hexa¡×¤Ï¡¢Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¡¢¥¬¥é¥¹ÌÌ¤òÂç¤¤¯¼è¤Ã¤¿³«Êü´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÊ£¿ôÀßÃÖ¤Ç¤âÌµÂÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¸º¤é¤»¤ëÏ»³Ñ·Á·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§¤ÇºÇÂç6Ì¾¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Ï»³Ñ·Á·Á¾õ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÈÊ£¿ôÀßÃÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê·ä´Ö¤Î¶õ´Ö¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤³¤ì¤ò¥Ï¥É¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹(Ã»»þ´Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ)¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óÁý²Ã¤â²ÄÇ½¤À¡£
ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤äÃ»»þ´Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ï¥É¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹(Æ±¼Ò»ñÎÁ¤è¤ê)
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»Í³Ñ·Á·Á¾õ¡ÖADDCELL¡×8Ì¾ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤â¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¿·À½ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³«È¯ÇØ·Ê¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ï¡¼¥¯ÉáµÚ¤ËÈ¼¤¦¥Ö¡¼¥¹¥Ë¡¼¥º¤ÎÁý²Ã¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¸Ä¼¼¥Ö¡¼¥¹¤ÎÈÎÇäÇä¾å¼ÂÀÓ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç2.5ÇÜ°Ê¾å¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢1on1¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤äÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÍÑ¤¤¤ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤Ë¹¤¯±þ¤¨¤ë¹Í¤¨¤À¡£