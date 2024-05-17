¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¿·¾Â´õ¶õ¡¢¸ª½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¼Ì¿¿½¸·ÇºÜ¥«¥Ã¥È3ÅÀ¸ø³«
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¿·¾Â´õ¶õ¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØKisora¡Ù(¥ª¥Ç¥Ã¥»¡¼½ÐÈÇ 3,500±ß)¤¬¤¤ç¤¦17Æü¤ËÈ¯Çä¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢·ÇºÜ¥«¥Ã¥È3ÅÀ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¿·¾Â´õ¶õ¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØKisora¡Ù¡¡»£±Æ¡§À¾Â¼¹¯
¡û¢£Â´¶È¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿¿·¾Â´õ¶õ¤Î¼Ì¿¿½¸
6·î10Æü¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼µÚ¤Ó¥Ï¥í¡¼! ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂ´¶È¤¹¤ë¿·¾Â¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¼Ì¿¿½¸¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤È¡¢Â´¶È¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¤¿º£¤Î¡¢Ñ³¤²¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢°¥½¥¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤â´Þ¤á¡¢¿§¡¹¤Ê¡Ö¤¤½¤é¤ó¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¡¼¥É»Ñ¤ä¡¢¸ª½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤¤¤Á¤´¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢·ÇºÜ¥«¥Ã¥È3ÅÀ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢31Æü(16:00¡Á)¤Ë¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡û¢£¿·¾Â´õ¶õ¡¡¥³¥á¥ó¥È
ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¿·¾Â´õ¶õ1st¼Ì¿¿½¸¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£24ºÐ¤Î¡Èº£¤Î¤ï¤¿¤·¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É½»æ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤ÎµÕ¤µ¤Ç¤¹! ²Æì¤Î³¤¡¢¤æ¤ë¤Õ¤ï¤ÊÈ±·¿¤ä°áÁõ¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ê¤Î¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿°ìºý¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó±Êµ×ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í!
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿·¾Â´õ¶õ¤Ï¡¢1999Ç¯10·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¢O·¿¤Ç¿ÈÄ¹¤Ï158cm¡£¼ñÌ£¤ÏÍÎÉþ²°½ä¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë´Õ¾Þ¡£2013Ç¯9·î¤Ë¥Ï¥í¥×¥í¸¦½¤À¸¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2015Ç¯4·î29Æü¡¢¥Ï¥í¥×¥í¸¦½¤À¸Æâ¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£2023Ç¯11·î¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥·¥ó¥°¥ë4Ëç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯2·î22Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½¢³è¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó/¾Ð¤Ã¤Æ/¥Ï¥Ê¥â¥è¥¦¡×¤Ç¡ØÂè50²óÆüËÜÍÀþÂç¾Þ¡Ù¿·¿Í¾Þ¡¢¡ØÂè59²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¿·¾Â´õ¶õ¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØKisora¡Ù¡¡»£±Æ¡§À¾Â¼¹¯
¡û¢£Â´¶È¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿¿·¾Â´õ¶õ¤Î¼Ì¿¿½¸
6·î10Æü¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼µÚ¤Ó¥Ï¥í¡¼! ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂ´¶È¤¹¤ë¿·¾Â¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¼Ì¿¿½¸¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤È¡¢Â´¶È¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¤¿º£¤Î¡¢Ñ³¤²¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢°¥½¥¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤â´Þ¤á¡¢¿§¡¹¤Ê¡Ö¤¤½¤é¤ó¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¡¼¥É»Ñ¤ä¡¢¸ª½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤¤¤Á¤´¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢·ÇºÜ¥«¥Ã¥È3ÅÀ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡û¢£¿·¾Â´õ¶õ¡¡¥³¥á¥ó¥È
ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¿·¾Â´õ¶õ1st¼Ì¿¿½¸¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£24ºÐ¤Î¡Èº£¤Î¤ï¤¿¤·¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É½»æ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤ÎµÕ¤µ¤Ç¤¹! ²Æì¤Î³¤¡¢¤æ¤ë¤Õ¤ï¤ÊÈ±·¿¤ä°áÁõ¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ê¤Î¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿°ìºý¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó±Êµ×ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í!
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿·¾Â´õ¶õ¤Ï¡¢1999Ç¯10·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¢O·¿¤Ç¿ÈÄ¹¤Ï158cm¡£¼ñÌ£¤ÏÍÎÉþ²°½ä¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë´Õ¾Þ¡£2013Ç¯9·î¤Ë¥Ï¥í¥×¥í¸¦½¤À¸¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2015Ç¯4·î29Æü¡¢¥Ï¥í¥×¥í¸¦½¤À¸Æâ¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£2023Ç¯11·î¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥·¥ó¥°¥ë4Ëç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯2·î22Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½¢³è¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó/¾Ð¤Ã¤Æ/¥Ï¥Ê¥â¥è¥¦¡×¤Ç¡ØÂè50²óÆüËÜÍÀþÂç¾Þ¡Ù¿·¿Í¾Þ¡¢¡ØÂè59²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£