LGBTQ¤Î¸¢ÍøÊÝ¾ã²¡¤·ÉÕ¤±¡¢¡ÖÈ¿²¤ÊÆ´¶¾ð¡×¤¢¤ª¤ë ¥»¥Í¥¬¥ë¼óÁê
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥»¥Í¥¬¥ë¤Î¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥½¥ó¥³¡ÊOusmane Sonko¡Ë¼óÁê¤Ï16Æü¡¢³°¸ò¤Î¾ì¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÀÅª¾¯¿ô¼Ô¡ÊLGBTQ¡Ë¤Î¸¢ÍøÊÝ¾ã¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤Ï¡¢¡ÖÈ¿²¤ÊÆ´¶¾ð¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥Í¥¬¥ë¤ÇÆ±À°¦¼Ô¤Ï±øÌ¾¤òÃå¤»¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÆ±À¤È¤Î¼«Á³¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤Ï°ãË¡¤Ç¡¢5Ç¯°Ê²¼¤Î¶Øîþ·º¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥½¥ó¥³»á¤Ï¼óÅÔ¥À¥«¡¼¥ë¤Ç³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ±éÀâ¤·¡¢²¤ÊÆ¿Í¤Ï¥»¥Í¥¬¥ë¤ÎÊ¸²½¤òÂº½Å¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¡¢Æ±¹ñ¤ÇÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ÷³²¤Ï¡Ö°ìÀÚµ¯¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥»¥Í¥¬¥ë¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÈ¿¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹Í¤¨Êý¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë³°¹ñ¤«¤é¤Î»î¤ß¡×¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤ÏÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤ÎÊÝ¸î¤¬¡Ö½ÅÍ×¤ÊµÄÏÀ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¶ÛÄ¥¡×¤òÀ¸¤ß¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÈ¿²¤ÊÆ´¶¾ð¡×¤ò¤¢¤ª¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥ó¥³»á¤Ï¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌäÂê¤ÏÂçÂ¿¿ô¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎµÄÂê¤ä¡¢Æó¹ñ´Ö¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÇÄê´üÅª¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñ¶â¶¨ÎÏ¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ð¤·¤ÐÅÐ¾ì¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¡ÖÈ¿Æ±À°¦Ë¡¡×Ìµ¸ú²½¤ÎÁÊ¤¨´þµÑ ¥¦¥¬¥ó¥À·ûË¡ºÛ
¡¦ºÊ12¿Í¡¦»Ò¤É¤â102¿Í¡¢Âç²ÈÂ²¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¡× ¥¦¥¬¥ó¥ÀÃËÀ
¡¦³ØÈñ½Ð¤µ¤»¤Æº§ÌóÇË´þ¤·¤¿½÷À¤ËÊÖ´ÔÌ¿Îá ¥¦¥¬¥ó¥ÀºÛÈ½½ê
¡¡¥»¥Í¥¬¥ë¤ÇÆ±À°¦¼Ô¤Ï±øÌ¾¤òÃå¤»¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÆ±À¤È¤Î¼«Á³¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤Ï°ãË¡¤Ç¡¢5Ç¯°Ê²¼¤Î¶Øîþ·º¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥½¥ó¥³»á¤Ï¼óÅÔ¥À¥«¡¼¥ë¤Ç³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ±éÀâ¤·¡¢²¤ÊÆ¿Í¤Ï¥»¥Í¥¬¥ë¤ÎÊ¸²½¤òÂº½Å¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¡¢Æ±¹ñ¤ÇÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ÷³²¤Ï¡Ö°ìÀÚµ¯¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤ÏÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤ÎÊÝ¸î¤¬¡Ö½ÅÍ×¤ÊµÄÏÀ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¶ÛÄ¥¡×¤òÀ¸¤ß¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÈ¿²¤ÊÆ´¶¾ð¡×¤ò¤¢¤ª¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥ó¥³»á¤Ï¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌäÂê¤ÏÂçÂ¿¿ô¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎµÄÂê¤ä¡¢Æó¹ñ´Ö¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÇÄê´üÅª¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñ¶â¶¨ÎÏ¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ð¤·¤ÐÅÐ¾ì¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¡ÖÈ¿Æ±À°¦Ë¡¡×Ìµ¸ú²½¤ÎÁÊ¤¨´þµÑ ¥¦¥¬¥ó¥À·ûË¡ºÛ
¡¦ºÊ12¿Í¡¦»Ò¤É¤â102¿Í¡¢Âç²ÈÂ²¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¡× ¥¦¥¬¥ó¥ÀÃËÀ
¡¦³ØÈñ½Ð¤µ¤»¤Æº§ÌóÇË´þ¤·¤¿½÷À¤ËÊÖ´ÔÌ¿Îá ¥¦¥¬¥ó¥ÀºÛÈ½½ê