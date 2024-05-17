TBSÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡×¤ÇºòÇ¯161²óB¡ìzÇ®¾§¡¢Ä«£¸»þ¤«¤é¹â²»½Ð¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷·ãÇò
¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢TBSÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê36¡Ë¤¬16Æü¡¢Æ±¶É·Ï²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÆÃÈÖ¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¥â¥Î¥Þ¥ÍÄº¾å·èÀï¡Á¥â¥Î¥Þ¥Í¿·µì²¼Ñî¾åSP¡Á¡×¡Ê¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ÇºòÇ¯1Ç¯´Ö¡¢°¦¤·¤Æ»ß¤Þ¤Ê¤¤B¡Çz¤ò161²ó¤âÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆîÇÈ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÆüËÜ°ìB¡Çz¤Ë¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿ÃË¡×¤È¤·¤Æ¿·À±·³¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖµîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ç»ä¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡Ù¤Ç161²ó¡¢B¡Çz²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ·Ñ¤Î¹ç´Ö¤âÀ¼½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¡¢²Î¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤ËÊ¿ÆüÄ«8»þ¤«¤é°ðÍÕ¹À»Ö¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÄ«4»þ¤Ë¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤Æ¡¢30Ê¬¤°¤é¤¤²Î¤Ã¤Æ¤«¤é¡×½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
ÆîÇÈ¥¢¥Ê¤ÏB¡Çz¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥¤¥Á¥Ö¥È¥¼¥ó¥Ö¡×¤òÇ®¾§¡£ÂÐÀï¤·¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤ÎNASUMI¤¬²Î¤¦¡Öultra soul¡×¤Ë2É¼ÂÐ3É¼¤ÇÀËÇÔ¤¹¤ë¤â¡¢Æ±»þ´ÖÂÓ¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÆîÇÈ¥¢¥Ê¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡ÖÆîÇÈ¥¢¥Ê¤À¤í¡¼¡¡ÀäÂÐ³§¤ó¤ÊÆ±¤¸»ö»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¤ª¤â¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÆîÇÈ¥¢¥Ê¤ÎÇ®¾§¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
À¾Åìµþ»Ô½Ð¿È¤ÎÆîÇÈ¥¢¥Ê¤ÏÎ©ÂçÂ´¶È¸å¤Î12Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤Ä¤Î¤ê¡¢20Ç¯10·î1ÆüÉÕ¤ÇTBS¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£