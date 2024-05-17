¡Ô1¸ÄÇã¤¦¤È1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¡Õ¡Ú¥»¥Ö¥ó¡Û¤­¤­Åò¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡ªÆþÍáºÞ¤Î¥×¥é¥¤¥Á¤Ï´ò¤·¤¤¡£¡Ê5·î17ÆüÄÉ²Ã¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó³ÆÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯5·î17Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤Ò¤È¤ÄÇã¤¦¤È¤Ò¤È¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

5·î14Æü¤È16Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÂ³¤­¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ê´ë²è¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

14Æü³«»Ï¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¡£

16Æü³«»Ï¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¡£

Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹ÆþÍáºÞ¤Ï´ò¤·¤¤¡ª

ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥¯¥ê¥ó¡Ö¤­¤­Åò ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ò¡¼¥È ÁÖ²÷¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å 50g¡×¤È ¡Ö¤­¤­Åò ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ò¡¼¥È ¥ê¥»¥Ã¥È¥Ê¥¤¥È 50g¡×¡£

¤É¤Á¤é¤«1¸Ä¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤­¤­Åò ¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à Ãº»ÀÅò 30g¡×1¸Ä¤È°ú¤­´¹¤¨¤é¤ì¤ëÌµÎÁ·ô¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£

°ú´¹´ü´Ö¤Ï¡¢5·î24Æü¤«¤é6·î6Æü¤Þ¤Ç¡£

¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£

Sauce: ¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó

Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô