¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£²°Ì¤Ë£Î£Ô£Ô
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×£±£·ÆüÀµ¸á¸½ºß¤ÇÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ<9432.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Î£Ô£Ô¤ÏÁ°Æü½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î±ýÍè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¤â¤È¤Ï¤ä¤äÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¡£²¾¤Ë¤¤ç¤¦°Â¤¯°ú¤±¤ë¤È£±£±ÆüÂ³Íî¤È¤Ê¤ë¡£ÃÍ¹ï¤ß¤³¤½¾®Éý¤À¤¬°ì´Ó¤·¤Æ²¼ÃÍ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£´·î£±£°Æü°Ê¹ß¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç£²£´±Ä¶ÈÆü¤Ç¾å¾º¤·¤¿Æü¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë£²Æü´Ö¤Î¤ß¡£²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢£³¡¥£´¡ó¶á¤¤ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥óÁÀ¤¤¤ÎÅê»ñ»ñ¶â¤¬Çã¤¤²¼¤¬¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£Î£Ô£Ô¤ÏÁ°Æü½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î±ýÍè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¤â¤È¤Ï¤ä¤äÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¡£²¾¤Ë¤¤ç¤¦°Â¤¯°ú¤±¤ë¤È£±£±ÆüÂ³Íî¤È¤Ê¤ë¡£ÃÍ¹ï¤ß¤³¤½¾®Éý¤À¤¬°ì´Ó¤·¤Æ²¼ÃÍ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£´·î£±£°Æü°Ê¹ß¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç£²£´±Ä¶ÈÆü¤Ç¾å¾º¤·¤¿Æü¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë£²Æü´Ö¤Î¤ß¡£²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢£³¡¥£´¡ó¶á¤¤ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥óÁÀ¤¤¤ÎÅê»ñ»ñ¶â¤¬Çã¤¤²¼¤¬¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS