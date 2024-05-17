A¤§¡ªgroup¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÎÂÔ¶ø¤ÎÊÑ²½¤Ï¡©¤Ë¾×·â²óÅú¡¡º´Ìî¾½ºÈ¡Ö±½Ê¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡15Æü¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖA¤§¡ªgroup¡×¤¬17Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÎÂÔ¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡Ö¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤¿¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ëöß·À¿Ìé¤Ï¡Ö¡û¡×¤Î»¥¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®5Ç¯¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢·ëÀ®¤Þ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤Î»Å»ö¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢º´Ìî¾½ºÈ¤Ï¡ÖCD¤ò½Ð¤»¤Æ¡¢¤½¤Ã¤«¤é¿·´´Àþ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÀìÂ°¤Î¼Ö¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤É¤Î»Å»ö¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤«¤Ä¤¤¤¿¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê±½Ê¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¸Ä¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡Ëöß·¤Ï¡Ö¸½¾õ²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×´ä°æÍ¦µ¤¤¬¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤â¡¢º´Ìî¤Ï¡ÖÁ´Á³¤Ç¤¹¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»ØÄê¡ÊÀÊ¡Ë¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡Ëöß·¤Ï¡ÖºòÆü¤â¸½¾ì½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¥Ð¥é¥·¤Ç¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¼«Ê¢¤Çµ¢¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢º´Ìî¤Ï¡ÖÅÅ¼Ö¤Î¾è´¹°ÆÆâ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î°ÆÆâ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¡Ö·»¤µ¤óÊý¤È»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¼¿¹õ¤Î»öÌ³½ê¥Ç¥«¼Ö¤È¤«¡£¤¢¤ë¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Ëöß·¤Ï¡ÖËÍ¤é¤â¤½¤ì¤ËÆ´¤ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á÷·Þ¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤ÏÁ´¤¯¡Ä¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ä°æ¤¬¡ÖCD½Ð¤»¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£