¹ñÆâ£É£Ô¶È³¦¤Î£·ÃÄÂÎ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î´ðËÜ¥½¥Õ¥È¤ä¥¢¥×¥ê»Ô¾ì¤Î³«ÊüÂ¥¤¹Ë¡°Æ»Ù»ý¤Ç¶¦Æ±À¼ÌÀ
¡¡ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶Ø»ß»ö¹à¤äµÁÌ³¤òÄê¤á¤ë¿·Ë¡¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶¥ÁèÂ¥¿ÊË¡°Æ¡×¤ò½ä¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤Ê¤É£É£Ô´ØÏ¢¶È³¦¤Î£·ÃÄÂÎ¤¬£±£·Æü¡¢Ë¡°Æ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î´ðËÜ¥½¥Õ¥È¤ä¥¢¥×¥ê»Ô¾ì¤ò²ÉÀê¤¹¤ëµðÂç£É£Ô¤¬¡¢¼«¼Ò¤ÎÍø±×¤òÍ¥Àè¤·¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤²á¤®¤¿ÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¿·Ë¡¤ÎÀ®Î©¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î£É£Ô¶È³¦¤Ï¡¢ÊÆµðÂç£É£Ô¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¼å¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤¬Ï¢Ì¾¤ÇµðÂç£É£Ô¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤À¡£Ë¡°Æ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤ÎÂ¾¼Ò¤Ø¤Î³«Êü¤ä¡¢¥¢¥×¥êÇÛ¿®´ë¶È¤ÎÉÔÅö¤Êº¹ÊÌÅª¼è¤ê°·¤¤¤Î¶Ø»ß¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£·ÃÄÂÎ¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ£É£ÔÃÄÂÎÏ¢ÌÁ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ¤Ê¤É¡£¥¢¥×¥ê¤òÇÛ¿®¤¹¤ë£É£ÔÂç¼ê¤ä¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ°÷¿ô¤Ï¤Î¤Ù£µ£µ£°¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµðÂç£É£Ô´ë¶È¤ÎÆÍ½Ð¤·¤¿»Ô¾ì»ÙÇÛÎÏ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤ÏºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¹ï¤ÎÍ±Í½¤â¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£µðÂç£É£Ô¤¬²Ý¤¹°ìÊýÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ÎÄã¸º¤Ê¤É¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤â°Â²Á¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥×¥ê¶È³¦ÃÄÂÎ¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥×¥ê´ØÏ¢´ë¶È¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¤È¤Î¼è°úÄä»ß¤ò¶²¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ½Î©¤Ã¤ÆÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ë¡°Æ¤¬º£¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¡¢»º¶È³¦¤Î°Õ¸þ¤ò¹ñÌ±¤ËÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÃÄÂÎ¤ÇÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¡¢À¼ÌÀ¤Î¸øÉ½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£