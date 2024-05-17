Êª¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡Ö¥«¥ª¥¹¾õÂÖ¡×¤ÎÍ§¿ÍÂð¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö¤ËÊÒÉÕ¤¯¤Î¤«!?¡¿ÆóÅÙ¤È»¶¤é¤«¤é¤Ê¤¤Éô²°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È¤½¤Î»þ¤À¤±¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¥ê¥Ð¥ó¥É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤ò¤ä¤á¤¿¤é ÆóÅÙ¤È»¶¤é¤«¤é¤Ê¤¤Éô²°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¸µ¡¦ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ê¤®¤Þ¤æ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Â¤ÎÆ§¤ß¾ì¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉÊª¤¬°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÍ§¿ÍÂð¤Î¤ªÊÒÉÕ¤±¥ì¥Ý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¾õÂÖ¤òÂ³¤±¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¡£¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤â¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¾å¼ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª Âç¿Íµ¤¤ªÊÒÉÕ¤±¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ø¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤ò¤ä¤á¤¿¤é ÆóÅÙ¤È»¶¤é¤«¤é¤Ê¤¤Éô²°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¤Ê¤®¤Þ¤æ/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿