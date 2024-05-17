À¤³¦¤Î¥µ¥ó¥´¾Ì¡¢6³äÄ¶¤¬Çò²½¤Î¶²¤ì¡áÊÆ³¤ÍÎÂçµ¤¶É
Gloria Dickie
[£±£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ³¤ÍÎÂçµ¤¶É¡Ê£Î£Ï£Á£Á¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡¢²áµî£±Ç¯´Ö¤ËÀ¤³¦¤Î¥µ¥ó¥´¾Ì¤Î£¶³äÄ¶¤¬Çò²½¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤¹¥ì¥Ù¥ë¤Î³¤¿å²¹¾å¾º¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
£Î£Ï£Á£Á¤ÏÀè·î¡¢ÆîÊÆ¥Ú¥ë¡¼²¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý¤Ç³¤¿å²¹¤¬µÏ¿Åª¤Ê¹â¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥µ¥ó¥´¾Ì¤Ç²áµî£´²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÇò²½¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥µ¥ó¥´¾Ì¤Î£¶£°¡¥£µ¡óÄøÅÙ¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÈæÎ¨¤Ï¤Ê¤ª¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£Î£Ï£Á£Á¤Î¥Ç¥ì¥¯¡¦¥Þ¥ó¥¼¥í»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Î¥µ¥ó¥´¾Ì¤Î¾õÂÖ¤Ë¶¯¤¤·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤â¡Ê³¤¿å²¹¤Ï¡Ë¶Ë¤á¤Æ¶ËÃ¼¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
À¤³¦Ãæ¤Ç¥µ¥ó¥´¾Ì¤¬Çò²½¤¹¤ë¤Û¤É¤Î³¤¿å²¹¾å¾º¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï²áµî£³²ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ü´Ö¤È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥ó¥´¾Ì¤Î³ä¹ç¤Ï£±£¹£¹£¸Ç¯¤¬£²£°¡ó¡¢£²£°£±£°Ç¯¤¬£³£µ¡ó¡¢£²£°£±£´¨¡£±£·Ç¯¤¬£µ£¶¡¥£±¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ó¥¼¥í»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¼¹ï¤µ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤È¤·¤Ä¤³¤µ¤Ï£±£´¨¡£±£·Ç¯¤¬²áµîºÇ°¤À¤¬¡¢£´²óÌÜ¤È¤Ê¤ë£²£³¨¡£²£´Ç¯¤¬¤¹¤°¤ËµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£¶£²¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÇò²½¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¤È¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ç¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡££Î£Ï£Á£Á¤Ë¤è¤ë¤ÈÆÃ¤Ë³¤¿å²¹¾å¾º¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Âç¤¤¤¤Î¤ÏÂçÀ¾ÍÎ¤Î¥µ¥ó¥´¾Ì¤Ç¡¢£¹£¹¡¥£·¡ó¤¬²áµî£±Ç¯´Ö¤ËÇò²½¥ì¥Ù¥ë¤Î³¤¿å²¹¾å¾º¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£