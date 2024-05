アメリカの気鋭ホラースタジオ、ブラムハウス・プロダクションズが手がける『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』(2023)の続編映画『Five Nights at Freddy’s 2(原題)』が2025年12月5日に米公開となることがわかった。米が報じている。

『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』は、同名の人気ゲームを実写映画化したホラー作品。『ハンガー・ゲーム』シリーズのジョシュ・ハッチャーソンが主演を務め、廃墟化したレストランを舞台に、深夜になると動き出して人を襲うマスコットたちとの戦いが描かれた。

2,000万ドルの予算に対し、世界興収2億9,720万ドルというスマッシュヒットを記録。ブラムハウス映画史上最高興収記録を樹立した。

続編の撮影は2024年7月より開始される予定。このたび新たにキャッチコピーが伝えられており、「誰でも5晩生き残ることはできる。今回は2度目のチャンスはない」とのことだ。

あわせて、同じくブラムハウス作品であるイーサン・ホーク主演『ブラック・フォン』(2021)と少女AI人形の恐怖を描いた『M3GAN ミーガン』(2022)の続編の公開延期も判明。『M3GAN 2.0(原題)』は2025年5月16日から同年6月27日へ、『ブラック・フォン2(原題)』は2025年6月27日から同年10月17日へ繰り下げとなった。2025年は、ブラムハウス・ホラーの続編作品が映画館を盛り上げそうだ。

© 2023 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved. © 2021 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved.

