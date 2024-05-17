¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¼«¿È½é¤Î1»î¹ç4ÅðÎÝ¡¡30ÅðÎÝ°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¶Ã°Û¤Î110¸Ä¥Ú¡¼¥¹¡Äµå¾ìÁûÁ³
Å¨ÃÏ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¡Ä¼«¿È½é¤Î1»î¹ç4ÅðÎÝ
¢£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥º¤Î¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥ºÆâÌî¼ê¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç1»î¹ç4ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ö¤ÈÆóÅð¡¢»°Åð¡£º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ®¤Î30ÅðÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö2ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÆóÅð¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»°Åð¤ËÀ®¸ù¡£¤¹¤ë¤È¡¢5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï»Íµå¤«¤éÆóÅð¡¢»°Åð¡£¼«¿È½é¤Î1»î¹ç4ÅðÎÝ¤Ç30ÅðÎÝ¤Ë°ìÈÖ¾è¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿22ºÐ¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤éÂÇÎ¨.235¡¢13ËÜÎÝÂÇ¡¢35ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤éÅðÎÝ¤òÎÌ»º¡£44»î¹çÌÜ¤Ç30¸Ä¤ËÅþÃ£¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó´¹»»¤Ç110¸Ä¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢4ÅðÎÝ¤Ï2009Ç¯5·î12Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥ï¡¼¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤ËÊÂ¤Ó¡¢ÂÐ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç¤ÎÎòÂåºÇÂ¿¤À¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤ÏºòÇ¯¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç¸òÎ®¡£ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¹¾å¤ÇÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÀÂçÃ«¤Îº¸ÉªÉÕ¶á¤ò¡¢¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¡È¥Ä¥ó¥Ä¥ó¡É¡£²øÊªÆ±»Î¤¬¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â»î¹çÁ°¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤¤¤Í¡£Èà¤ÏÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë