¡ÖÂæÉ÷¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤È¡Ä¡×¶¯É÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¡¦¸òÄÌ¤ÎÍð¤ì¡¡£µ·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤ÎÉ÷Â®¤â¡Ú¿·³ã¡Û
È¯Ã£¤·¤¿Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç£±£·Æü¤Î¿·³ã¸©Æâ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©ÆâÁ´°è¤Ç°ú¤Â³¤¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
È¯Ã£¤·¤¿Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£±£·Æü¤Î¸©Æâ¡£¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç¤Ï¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç³¹Ï©¼ù¤Î»Þ¤¬ÀÞ¤ì¡¢°û¿©Å¹¤Î´ÇÈÄ¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³¹¤Î¿Í¤Ï¡Û
¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¹¤®¤ÆÂæÉ÷¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡×
¡Ö¡ÊÅÅ¼Ö¤¬¡Ë£²»þ´Ö°Ê¾åÃÙ±ä¤·¤Æ£±¸Â¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
£±£·Æü¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ïº´ÅÏ»ÔÎ¾ÄÅ¤Ç£³£²¡¥£³£í¡¢¿·³ã»Ô½©ÍÕ¶è¤Ç£²£·¡¥£±m¤Ê¤É£¹¤Ä¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ç£µ·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯É÷¤Ç£Ê£Ò¤ÏºßÍèÀþ¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤ÇÃÙ¤ì¤ä±¿µÙ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Û¤«¡¢º´ÅÏµ¥Á¥¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤Î¸áÁ°¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±£·Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¸©ÆâÁ´°è¤Î³¤¾å¤È²¼±Û¡¦º´ÅÏ¤ÎÎ¦¾å¤Ç£³£°£í¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï²¼±Û¤Èº´ÅÏ¤Ç£µ£í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¸©Æâ¤ÇÍ¼Êý¤Þ¤Ç¶¯É÷¤Ë¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£