ÈîËþ¤ä¹â·ìÅü¤Ç·ò¹¯¼÷Ì¿¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¡¢À¤³¦Åª¤ËÁýÂç¡á¸¦µæ
Jennifer Rigby
[¥í¥ó¥É¥ó £±£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - °å³Ø»ï¥é¥ó¥»¥Ã¥È¤Ë£±£¶Æü·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿£²£°£²£±Ç¯¤Î¡ÖÀ¤³¦¼ÀÉÂÉéÃ´¡×¡Ê£Ç£Â£Ä¡Ë¸¦µæ¤Ç¡¢ÈîËþ¡¢¹â·ìÅü¡¢¹â·ì°µ¤Ê¤É¤ÎÂå¼Õ´ØÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÂµ¤¤äÁá»à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤ë·ò¹¯¼÷Ì¿¤ÎÇ¯¿ô¤¬£²£°£°£°Ç¯Èæ¤Ç¤Û¤Ü£µ£°¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±´ü´Ö¤Ë¡¢È¯°éÁË³²¤ä¾ÃÌ×¾É¤È¤¤¤Ã¤¿Êì»Ò¤Î±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÍ×°ø¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿Ç¯¿ô¤Ï£·£±¡¥£µ¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£
£Ç£Â£Ä¤Ï£²£°£´¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼ÀÉÂ¤ÈÁá´ü»àË´¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×Í×°ø¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£²£°£°£°Ç¯¤È£²£°£²£±Ç¯Î¾Êý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÇÂçµ¤±øÀ÷¤¬ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãø¼Ô¤é¤Ï¡¢¿Í¸ý¤Î¹âÎð²½¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑÍÆ¤ËÈ¼¤¤¡¢À¤³¦Åª¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿·ë²Ì¤¬°ìÍÍ¤Ç¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥Ï¥éº½Çù°ÊÆî¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ±ÉÍÜÉÔÂ¤¬¼çÍ×¤Ê¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÀ¤³¦¤Î£±£µ¨¡£´£¹ºÐ¤Î¿Í¡¹¤ÎÉÔ·ò¹¯¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢ÅüÇ¢ÉÂÈ¯¾É¤Î£²¤Ä¤Î´í¸±°ø»Ò¤Ç¤¢¤ë¹â¤¤¥Ü¥Ç¥£¥Þ¥¹»Ø¿ô¡Ê£Â£Í£É¡Ë¤È¹â·ìÅü¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¦µæ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø°å³ØÉô¤ÎÊÝ·ò»ØÉ¸É¾²Á¸¦µæ½ê¡Ê£É£È£Í£Å¡Ë¤Ç¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤òÌ³¤á¤ë¥ê¥¢¥ó¡¦¥ª¥ó¥°»á¤Ï¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¡¢ÈîËþ¤ä°ÍÂ¸¾É¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢¾Íè¤ÎÆ°¸þ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ°¸þ¤È¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
£Ç£Â£Ä¤ÎÉÕ¿ï¸¦µæ¤Ï¡¢£µ£°Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬£·£³¡¥£¶ºÐ¤«¤é£´¡¥£µºÐ±ä¤Ó¤Æ£·£¸¡¥£±ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤ÀºÇ¤â¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ûÂ¸¤Î¿äÄêÃÍ¤¬Äã¤¤¹ñ¡¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤ì¤Ð¼÷Ì¿¤Ï¼ýÂ«¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸¦µæ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤ëÈ¾ÌÌ¡¢¿Í¡¹¤¬ÉÔ·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç²á¤´¤¹Ç¯¿ô¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£