ÌÚÍü·ûÉð¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¥²¡¼¥à¤Ï11»þ¤«¤é¤¡¡Á¡×¤ÈÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤«¤éÂçÃ«æÆÊ¿¤Î½Ð¾ì»î¹ç¤Î´ÑÀï°ÆÆâ
¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÚÍü·ûÉð¡Ê62¡Ë¤¬17Æü¡¢NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈºÇ½é¤Î¸ÀÍÕ¤òÃ´Åö¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê29¡Ë¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
Ä«¥É¥é¤¬½ªÎ»¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ð´é¤ÎÌÚÍü¤¬²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£ÌÚÍü¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£5·î17Æü¶âÍËÆü¡¢¤¢¤µ¥¤¥Á¤Ç¤¹¡£¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄêÈÖ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¤¢¤È¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¥²¡¼¥à¤Ï11»þ¤«¤é¤¡¡Á¡×¤È±¦¼ê¤Î¤Ò¤È¤µ¤·»Ø¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸µµ¤¤è¤¯¥³¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó¤È¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÇîÂ¿²Ú´ÝÂçµÈ¤Î2¿Í¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£ÇîÂ¿²Ú´Ý¡Ê54¡Ë¤¬¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é´Ö¤Ë¹ç¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥ì¥Ã¥ºÀï¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¸áÁ°11»þ15Ê¬¤«¤é¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÇNHKBS¤Ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤¬11»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¸áÁ°9»þ55Ê¬¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÃ«¤Î½Ð¾ì¤¹¤ë»î¹ç¤ò¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤¹¤ë¤Î¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È¤ÎÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤¿¡£