¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ À±ÁÈÃËÌò¥¹¥¿¡¼¡¦Å·²Ú¤¨¤Þ¤µ¤ó¡Ö¶Ú¥È¥ì¤¬¹¥¤¡ª ²°µ×Åç¤Ç¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤ÇÅÐ»³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÈþ¤Î¥È¥Ó¥é¡Û
²Ú¤ä¤«¤Çµ¤ÉÊ¤¢¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¥¥é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢ÊõÄÍ²Î·à¡£Ìó3»þ´Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤¿¤Á¤ÏÀ¶¤¯Àµ¤·¤¯Èþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡ª ¤½¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤Î¸»¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿©¡×¤È¡ÖÈþ¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¡¢ÊõÄÍ²Î·àOG¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¤Ë¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿©¤Î¥È¥Ó¥é¡Û¤Ç¤Ï¤¹¤³¤ä¤«¤Ê¿©À¸³è¤ä¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¸µÀ±ÁÈÃËÌò¤ÎÅ·²Ú¤¨¤Þ¡Ê¤¢¤Þ¤Ï¤Ê¡¦¤¨¤Þ¡Ë¤µ¤ó¡£º£²ó¤ÏÅ·²Ú¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÃµ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ä¡äÁ°²ó¡¦¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ À±ÁÈÃËÌò¥¹¥¿¡¼Å·²Ú¤¨¤Þ¤µ¤ó¡ÖÄ«¿©¤ÏÉ¬¤º¸¼ÊÆ¤ÈÇ¼Æ¦¤Ç¤¹¡×¡Ú¿©¤Î¥È¥Ó¥é¡Û
¡½¡½ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂ´¶È¤µ¤ì¤Æ±¿Æ°ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÂàÃÄ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë±¿Æ°ÎÌ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤Ï¡¢ËèÆü¥Ð¡¼¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ý¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÂÎ¤ò¤Û¤°¤¹¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¡ª ¤È»×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
P¡Çs Photo
¥³¥í¥Ê¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥àÃæ¤Ë¤Ï°ìÆü3»þ´Ö¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂÎ´´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ì¥¨¤ÎÀèÀ¸¤¬¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ð¡¼¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É¤Î´ðÁÃÎý½¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ø¶ÈÃæ¤Ï°Ø»Ò¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤é¤º¡¢ÏÓ¤Ï¤«¤ë¤¯¶Ê¤²¤Æ¾²¤È¿åÊ¿¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤º¤Ã¤È¥¡¼¥×¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤¤¤Ä¤â¡Ö¤¤¤Ä¥Î¡¼¥È½ñ¤¯¤Í¤ó¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¿¤È¤¨¤ÐÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤âÌµ°Õ¼±¤Ë¶Ú¥È¥ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¾åÂÎ¤ò¤º¤Ã¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÂÀ¤â¤â¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÆâÅ¾¶Ú¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËèÆü¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÃËÌò¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¶ÚÆù¤È¤³¤ì¤«¤é»È¤¦¶ÚÆù¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦ÃÃ¤¨Êý¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¥Ä¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤ò»î¤·¤¿¤¤¡£¡ÖÈè¤ì¤¿¡¼¡ª ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²°µ×Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢2ÆüÏ¢Â³¤ÇÅÐ»³¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÆìÊ¸¿ù¥³¡¼¥¹¡×¤Ç10»þ´Ö¡¢¡ÖÇòÃ«±À¿å¶®¡¦ÂÀ¸Ý´ä¥³¡¼¥¹¡×¤Ç8»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤à¤Á¤ã¤ÊÁÈ¤ßÊý¤¹¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ä¤Ï¤êÂÎÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª Èþ¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤«¡£
°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ï¤Þ¤º¤ªÇòÅò¤ò°û¤ß¡¢ÂÎ¤Î¤á¤°¤ê¤ò¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¿å¤ò15Ê¬¤¯¤é¤¤Ê¨Æ¤µ¤»¤ÆÉÔ½ãÊª¤ò¤È¤Ð¤·¤Æ¤«¤é¤µ¤Þ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡£¤½¤Î¸å¤ËÄ«¿©¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¨Æ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢»ä¡¢±öÁÇ½üµî¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤â¡¢¿åÆ»¿å¤Î»ÄÎ±±öÁÇ¤òÄã¸º¤µ¤»¤ë¥ß¥é¥Ö¥ëplus¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª ÂÎ¤è¤êÈ±¤Î¤Û¤¦¤¬¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£È±¤ÎÌÓ¤¬¤¹¤´¤¯¥Ä¥ë¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£Êì¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¦¤Á¤ËÍè¤ë¤È¡¢È±¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í§Ã£¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
P¡Çs Favorite
¤¢¤È¡¢¹ÚÁÇÉ÷Ï¤¤â¹¥¤¡£¤Ì¤«¾²¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡ª¡¡¥ß¥é¥Ö¥ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤È¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÏCOTA¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÏFAITH¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Î¾Êý¤È¤â¥µ¥í¥óÀìÇäÉÊ¤ò¤´°¦ÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£COTA¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ê¤¶¤ï¤ê¤¬°ã¤¦¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ»È¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢¹Å¤¯¤Æ¥¯¥»¤Î¤¢¤ëÈ±¼Á¤Ç¡¢ÌÓÎÌ¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò²¿²ó¤·¤Æ¤âÀÚ¤ì¤¿¤ê¤»¤º¡¢¤È¤Æ¤â¾æÉ×¡£»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¤è¤µ¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ëCOTA¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
P¡Çs Favorite
FAITH¤â¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ÚÁÇÉ÷Ï¤¤Î¥µ¥í¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£È©¤Ë¤ß¤ë¤ß¤ë¿»Æ©¤·¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ò¤á¤¶¤·¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
P¡Çs Favorite
¡½¡½¿çÌ²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Ì²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°¿²¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ì²¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿²¶ñ¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢À¾Àî¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ê¥¨¥¢¡¼SX¡Ë¡£¿²¤´¤³¤Á¤¬È´·²¤ÇÂÎ¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëí¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¨¥ô¥¡¡£¡Ø»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡Ù¤ÇÈô¤Ð¤·¡¢¤¢¤È¤Ïaiko¤µ¤ó¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¡¢¥É¥ê¥«¥à¤µ¤ó¡¢MISIA¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡£¾¼ÏÂ¤Î²ÎÍØ¶Ê¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡ØÎø¤ËÍî¤Á¤Æ-Fall in love-¡Ù¤âÉ¬¤ºÆþ¤ì¤ë¶Ê¡£°ì¿Í¤Ç¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢2»þ´Ö¤Ï²Î¤¤¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤À¤È¶Ê¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Þ¤È¤á¤Æ¥Ð¥Ð¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Å·²Ú¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÌò¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¦¡¼¤ó¡¢¤¢¤Þ¤ê¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¡Ù¤Î¥Ê¥µ¥¦¥£¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤º¤Ã¤ÈËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÆÉ½ñ¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡£¸µµ¤¤ÊÌò¤Î¤È¤¤Ï¤º¡¼¤Ã¤È½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤À¤ó¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÌò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ÎÌò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢¡ÖÌò¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»Å»ö¼«ÂÎ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¡ÖÅ·²Ú¤¨¤Þ¡×¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÌ¾¤Î¤È¤¤È·ÝÌ¾¤Î¤È¤¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»Å»ö¾ì¤Ç¤¢¤ëÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÈþ¡×¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÉñÂæ²½¾Ñ¤Ç¤¹¤Í¡£Èþ¤·¤¤¤«¤é¤³¤½¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊõÄÍ²Î·à¤Ï¡¢Áí¹ç·Ý½Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°áÁõ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·Êý¤äÎ©¤ÁÊý¡¢¼ê¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤ÉÅÁÅýÅª¤Ê·Á¼°Èþ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ÆÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤¿ÃËÌò¤¬´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤Ç¤¹¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¡ÖÈþ¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª²½¾Ñ¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤è¤ê¥ê¥¢¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¼Çµï¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉñÂæ¥á¥¤¥¯¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦É½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£½ÀÆð¤Ë¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ëÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö²òË¶³Ø¤â°ìÅÙ¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Î¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤·¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤Î¶ÚÆù¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏ¢Æ°À¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤¡¤È¡£¹â¹»»þÂå¤ËÂÎ¤Î¶ÚÆù¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¿Þ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¤È¤³¤È¤óÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤±¤ì¤É·è¤·¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤³¤½¤¬Å·²Ú¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¶Ú¥È¥ìº²¤¬ßÚÎö⁉¡¡¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤¢¤ê¡£¼Ì¿¿¤òÁ´Éô¸«¤ë
Å·²Ú¤¨¤Þ
¤¢¤Þ¤Ï¤Ê¡¦¤¨¤Þ¡¿¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈÃËÌò¡£
2012Ç¯¤Ë98´üÀ¸ÃËÌò¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡¢ÁÈ¤Þ¤ï¤ê¤ò·Ð¤ÆÍâÇ¯À±ÁÈ¤ËÇÛÂ°¡£2016Ç¯¡Øºù²Ú¤ËÉñ¤¨¡Ù¤Ç¿·¿Í¸ø±é½é¼ç±é¡£¤½¤Î¸å¡ØTHE SCARLET PIMPERNEL¡Ù¡ØANOTHER WORLD¡Ù¤Ç¤â¿·¿Í¸ø±é¼ç±é¡¢2023Ç¯¡ØStella Voice¡Ù¤Ç¤Ï¥Ð¥¦¥Û¡¼¥ë¸ø±é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ë¡£2024Ç¯4·î6Æü¤Î¡ØRRR¡ßTAKA¡ÈR¡ÉAZUKA¡Á¢åBheem¡Á¡¿VIOLETOPIA¡ÙÅìµþ¸ø±éÀé½©³Ú¤Ë¤ÆÂàÃÄ¡£ÂàÃÄ¸ø±é¤Ç¤Ï¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£5·î18Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤Ë¤ÏÀ¼¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø²Ú¡Ù¤ò8·î24Æü¤ËÊõÄÍ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢9·î16Æü¤ËÂè°ì¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
▶️Instagram¡§@ema.amahana_p
¤á¤°¤ê¤ò¤è¤¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÎÎÏ¤ò°Ý»ý¡£±öÁÇ¤ò½üµî¤·¤ÆÂÎ¤ò¤µ¤Ó¤µ¤»¤Ê¤¤¡£Å·²Ú¤µ¤óÎ®¤Î¤¹¤³¤ä¤«¤Ê¡ÖÈþ¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤È¤Ï¡©
¡Ú¿©¤Î¥È¥Ó¥é¡Û¤Ç¤Ï¤¹¤³¤ä¤«¤Ê¿©À¸³è¤ä¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¸µÀ±ÁÈÃËÌò¤ÎÅ·²Ú¤¨¤Þ¡Ê¤¢¤Þ¤Ï¤Ê¡¦¤¨¤Þ¡Ë¤µ¤ó¡£º£²ó¤ÏÅ·²Ú¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÃµ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂ´¶È¤µ¤ì¤Æ±¿Æ°ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÂàÃÄ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë±¿Æ°ÎÌ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤Ï¡¢ËèÆü¥Ð¡¼¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ý¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÂÎ¤ò¤Û¤°¤¹¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¡ª ¤È»×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
P¡Çs Photo
¥³¥í¥Ê¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥àÃæ¤Ë¤Ï°ìÆü3»þ´Ö¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂÎ´´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ì¥¨¤ÎÀèÀ¸¤¬¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ð¡¼¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É¤Î´ðÁÃÎý½¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ø¶ÈÃæ¤Ï°Ø»Ò¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤é¤º¡¢ÏÓ¤Ï¤«¤ë¤¯¶Ê¤²¤Æ¾²¤È¿åÊ¿¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤º¤Ã¤È¥¡¼¥×¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤¤¤Ä¤â¡Ö¤¤¤Ä¥Î¡¼¥È½ñ¤¯¤Í¤ó¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¿¤È¤¨¤ÐÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤âÌµ°Õ¼±¤Ë¶Ú¥È¥ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¾åÂÎ¤ò¤º¤Ã¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÂÀ¤â¤â¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÆâÅ¾¶Ú¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËèÆü¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÃËÌò¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¶ÚÆù¤È¤³¤ì¤«¤é»È¤¦¶ÚÆù¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦ÃÃ¤¨Êý¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¥Ä¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤ò»î¤·¤¿¤¤¡£¡ÖÈè¤ì¤¿¡¼¡ª ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²°µ×Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢2ÆüÏ¢Â³¤ÇÅÐ»³¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÆìÊ¸¿ù¥³¡¼¥¹¡×¤Ç10»þ´Ö¡¢¡ÖÇòÃ«±À¿å¶®¡¦ÂÀ¸Ý´ä¥³¡¼¥¹¡×¤Ç8»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤à¤Á¤ã¤ÊÁÈ¤ßÊý¤¹¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ä¤Ï¤êÂÎÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª Èþ¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤«¡£
°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ï¤Þ¤º¤ªÇòÅò¤ò°û¤ß¡¢ÂÎ¤Î¤á¤°¤ê¤ò¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¿å¤ò15Ê¬¤¯¤é¤¤Ê¨Æ¤µ¤»¤ÆÉÔ½ãÊª¤ò¤È¤Ð¤·¤Æ¤«¤é¤µ¤Þ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡£¤½¤Î¸å¤ËÄ«¿©¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¨Æ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢»ä¡¢±öÁÇ½üµî¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤â¡¢¿åÆ»¿å¤Î»ÄÎ±±öÁÇ¤òÄã¸º¤µ¤»¤ë¥ß¥é¥Ö¥ëplus¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª ÂÎ¤è¤êÈ±¤Î¤Û¤¦¤¬¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£È±¤ÎÌÓ¤¬¤¹¤´¤¯¥Ä¥ë¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£Êì¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¦¤Á¤ËÍè¤ë¤È¡¢È±¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í§Ã£¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
P¡Çs Favorite
¤¢¤È¡¢¹ÚÁÇÉ÷Ï¤¤â¹¥¤¡£¤Ì¤«¾²¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡ª¡¡¥ß¥é¥Ö¥ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤È¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÏCOTA¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÏFAITH¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Î¾Êý¤È¤â¥µ¥í¥óÀìÇäÉÊ¤ò¤´°¦ÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£COTA¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ê¤¶¤ï¤ê¤¬°ã¤¦¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ»È¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢¹Å¤¯¤Æ¥¯¥»¤Î¤¢¤ëÈ±¼Á¤Ç¡¢ÌÓÎÌ¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò²¿²ó¤·¤Æ¤âÀÚ¤ì¤¿¤ê¤»¤º¡¢¤È¤Æ¤â¾æÉ×¡£»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¤è¤µ¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ëCOTA¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
P¡Çs Favorite
FAITH¤â¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ÚÁÇÉ÷Ï¤¤Î¥µ¥í¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£È©¤Ë¤ß¤ë¤ß¤ë¿»Æ©¤·¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ò¤á¤¶¤·¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
P¡Çs Favorite
¡½¡½¿çÌ²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Ì²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°¿²¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ì²¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿²¶ñ¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢À¾Àî¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ê¥¨¥¢¡¼SX¡Ë¡£¿²¤´¤³¤Á¤¬È´·²¤ÇÂÎ¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëí¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¨¥ô¥¡¡£¡Ø»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡Ù¤ÇÈô¤Ð¤·¡¢¤¢¤È¤Ïaiko¤µ¤ó¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¡¢¥É¥ê¥«¥à¤µ¤ó¡¢MISIA¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡£¾¼ÏÂ¤Î²ÎÍØ¶Ê¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡ØÎø¤ËÍî¤Á¤Æ-Fall in love-¡Ù¤âÉ¬¤ºÆþ¤ì¤ë¶Ê¡£°ì¿Í¤Ç¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢2»þ´Ö¤Ï²Î¤¤¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤À¤È¶Ê¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Þ¤È¤á¤Æ¥Ð¥Ð¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Å·²Ú¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÌò¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¦¡¼¤ó¡¢¤¢¤Þ¤ê¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¡Ù¤Î¥Ê¥µ¥¦¥£¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤º¤Ã¤ÈËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÆÉ½ñ¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡£¸µµ¤¤ÊÌò¤Î¤È¤¤Ï¤º¡¼¤Ã¤È½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤À¤ó¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÌò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ÎÌò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢¡ÖÌò¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»Å»ö¼«ÂÎ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¡ÖÅ·²Ú¤¨¤Þ¡×¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÌ¾¤Î¤È¤¤È·ÝÌ¾¤Î¤È¤¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»Å»ö¾ì¤Ç¤¢¤ëÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÈþ¡×¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÉñÂæ²½¾Ñ¤Ç¤¹¤Í¡£Èþ¤·¤¤¤«¤é¤³¤½¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊõÄÍ²Î·à¤Ï¡¢Áí¹ç·Ý½Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°áÁõ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·Êý¤äÎ©¤ÁÊý¡¢¼ê¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤ÉÅÁÅýÅª¤Ê·Á¼°Èþ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ÆÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤¿ÃËÌò¤¬´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤Ç¤¹¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¡ÖÈþ¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª²½¾Ñ¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤è¤ê¥ê¥¢¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¼Çµï¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉñÂæ¥á¥¤¥¯¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦É½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£½ÀÆð¤Ë¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ëÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö²òË¶³Ø¤â°ìÅÙ¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Î¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤·¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤Î¶ÚÆù¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏ¢Æ°À¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤¡¤È¡£¹â¹»»þÂå¤ËÂÎ¤Î¶ÚÆù¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¿Þ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¤È¤³¤È¤óÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤±¤ì¤É·è¤·¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤³¤½¤¬Å·²Ú¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¶Ú¥È¥ìº²¤¬ßÚÎö⁉¡¡¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤¢¤ê¡£¼Ì¿¿¤òÁ´Éô¸«¤ë
Å·²Ú¤¨¤Þ
¤¢¤Þ¤Ï¤Ê¡¦¤¨¤Þ¡¿¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈÃËÌò¡£
2012Ç¯¤Ë98´üÀ¸ÃËÌò¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡¢ÁÈ¤Þ¤ï¤ê¤ò·Ð¤ÆÍâÇ¯À±ÁÈ¤ËÇÛÂ°¡£2016Ç¯¡Øºù²Ú¤ËÉñ¤¨¡Ù¤Ç¿·¿Í¸ø±é½é¼ç±é¡£¤½¤Î¸å¡ØTHE SCARLET PIMPERNEL¡Ù¡ØANOTHER WORLD¡Ù¤Ç¤â¿·¿Í¸ø±é¼ç±é¡¢2023Ç¯¡ØStella Voice¡Ù¤Ç¤Ï¥Ð¥¦¥Û¡¼¥ë¸ø±é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ë¡£2024Ç¯4·î6Æü¤Î¡ØRRR¡ßTAKA¡ÈR¡ÉAZUKA¡Á¢åBheem¡Á¡¿VIOLETOPIA¡ÙÅìµþ¸ø±éÀé½©³Ú¤Ë¤ÆÂàÃÄ¡£ÂàÃÄ¸ø±é¤Ç¤Ï¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£5·î18Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤Ë¤ÏÀ¼¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø²Ú¡Ù¤ò8·î24Æü¤ËÊõÄÍ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢9·î16Æü¤ËÂè°ì¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
▶️Instagram¡§@ema.amahana_p