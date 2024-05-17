Åì³¤ÃÏÊý¡¡ÌÀÆü18Æü¤Ï¿¿²ÆÆüÂ³½Ð¡¡Ì¾¸Å²°¤âº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¿¿²ÆÆü¤«¡¡Íè½µ¤âµ¤²¹¹â¤á
ÌÀÆü18Æü¤Ï¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÆâÎ¦Éô¤ÇºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤ä´ôÉì¤Ç¤âº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Æ°²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤â¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü18Æü:¡ÖÆî¹âËÌÄã¡×¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ç¹â²¹¤Ë
Ë½É÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Äãµ¤°µ¤Ï¡¢ÌÀÆü18Æü¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¤Ï¤ë¤«ËÌ¤Ø±ó¤¶¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÌÀÆü18Æü¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÆî¤Ë¹âµ¤°µ¡¢ËÌ¤ËÄãµ¤°µ¤Î¡ÖÆî¹âËÌÄã¡×¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æî¤Î¹âµ¤°µ¤«¤éÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÃÊ¤ÈÃÈ¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Æþ¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¶¯¤¤Æüº¹¤·¤â²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ïº£Æü17Æü¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯2023Ç¯¤â5·î¤Ëµ¤²¹¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿Æü¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ëµßµÞÈÂÁ÷¼Ô¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü18Æü¤âµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆâÎ¦Éô¤Ï¿¿²ÆÆüÂ³½Ð¡¡Ì¾¸Å²°¤âº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¿¿²ÆÆü¤«
ÌÀÆü18Æü¤Ï°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤¯À²¤ì¤Æ¡¢±«¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ãëº¢¤Þ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª±À¤¬¾¯¤Ê¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ²¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©¤ä´ôÉì¸©¤ÎÆâÎ¦Éô¤Ç¤ÏÇ»¤¤ÀÖ¿§¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¡¢30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤âº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¿¿²ÆÆü¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£(¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¤âÁá¤¯¿¿²ÆÆü¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2004Ç¯4·î22Æü)¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤Ç¤ÏÄ«¤ÈÃë´Ö¤Îµ¤²¹º¹¤¬15¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¨ÃÈº¹¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Æ°²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤ÎÎÃ¤·¤µ¤ËÌýÃÇ¤»¤º¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤âÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤â¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¥°¥Ã¥º
²Æ¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢½ë¤¤Ãæ¡¢³°¤Ç²á¤´¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¿åÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª(¿å¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É)¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤°¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±öÊ¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä±öÊ¬¤Î´Þ¤Þ¤ì¤¿°»¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î´À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿±öÊ¬¤ò¡¢¼ê·Ú¤ËÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ Æü»±¤äË¹»Ò¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤Î½ë¤µ¤ò¼×¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¶á¤¤½ê¤Û¤Éµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤è¤ê¤â½ë¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ë¹»Ò¤Ï¡¢»þ¡¹¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢´À¤ò¾øÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤´ß¤Ê¤ÉÆü±¢¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¤è¤±¥Æ¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Æü±¢¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ Àð»Ò¤ä¤¦¤Á¤ï¡¢·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤É÷¤Ç¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ ÎäµÑ¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÎäµÑ¥°¥Ã¥º¤â¡¢¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥Ã¥¯¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢ÂÀ¤¤·ì´É¤¬ÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ó¸µ¤òÎä¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝÎäºÞ¤äÉ¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ë¤¯¤ë¤ß¡¢ÂÎ(¼ó¡¢ÏÆ¤Î²¼¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ê¤É)¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¡¢Îä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¥Ð¥ó¥À¥Ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤Æ¼ó¤äÆ¬¤Ë´¬¤±¤Ð¡¢¿å¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë»þ¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤ÎÇ®¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¡¢ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¥°¥Ã¥º¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤½ê¤Ç¤³¤Þ¤á¤ËµÙ·Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¿åÊ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë?¡×¡Ö¾¯¤·µÙ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤è¡×¤Ê¤ÉÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¦¤³¤È¤â¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
½µ´ÖÅ·µ¤¡¡Íè½µ¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¶õÌÏÍÍ¤¬Â³¤¯
19Æü(Æü)¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤äÁ°Àþ¤ËÈ¼¤¦±À¤¬Åì³¤ÃÏÊý¤Ë¼¡Âè¤Ë¶á¤Å¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤ÏÆüº¹¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏÃÊ¡¹¤È±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Ï±«¤Î¹ß¤ê¤À¤¹½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÚÍË¤Û¤É¤Î½ë¤µ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£20Æü(·î)¤Ï°ìÆü±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç±«¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
21Æü(²Ð)°Ê¹ß¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¶õÌÏÍÍ¤¬Â³¤¡¢23Æü(ÌÚ)º¢¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«ÎÌ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ºòÆü16Æü¡¢ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤ÏºÇ¿·¤Î2024Çß±«Æþ¤êÍ½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤êÃÙ¤¯¡Ö6·îÃæ½Ü¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Íè½µ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¥à¥·¥à¥·¤È¤·¤Æ¡¢¾ø¤·½ë¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£