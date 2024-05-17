¡Ú²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¡ÛÏªÅ¹¤Î½ÐÅ¹ÎÁ¤äÃó¼Ö¾ì¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Î¾ÃÈñÀÇ¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ç¼ÉÕ¤¹¤ë°Õ¸þ¡ÊÀÅ²¬¡¦²ÏÄÅÄ®¡Ë
¡Ö²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬²áµî¤Î¾ÃÈñÀÇ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÂ¦¤ÏÌ¤Ç¼Ê¬¤òÇ¼¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬±¿±Ä¤·¤¿ÏªÅ¹¤Î½ÐÅ¹ÎÁ¤ä¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Î¹ç·×¤ª¤è¤½1²¯4ÀéËü±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤¬Ê§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¯³Ð¤·¤¿»þ¤«¤éÀÇÍý»Î¤È¶¨µÄ¤òÂ³¤±¡¢ÂÐ±þ¤ÎÊý¸þÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£·î20Æü¤Ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¾¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ËÀâÌÀ¤·¤ÆÊý¿Ë¤òÄê¤á¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ç¼ÀÇ³Û¤Ï¿ôÉ´Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Á´¤Æ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬ÏÅ¤¦·×²è¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£