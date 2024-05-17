»Ø¸¶è½Çµ¡Ö¤¤¤Ä¤â²È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ»ä¤¬¤µ¤Ð¤¯¡×ÌÓ¥¬¥Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¿Æ¸ò¿¼¤¤·ÝÇ½¿Í¤È¤Ï
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¡Ê31¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥½¥ó¥Ì¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê45¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡ÖÌë²ñ¥«¥¸¥Î¡×¡£2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢20¼ïÎà¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¤Î¿È¤ò°ìÈ¯¤Ç¤¤ì¤¤¤ËÈ´¤±¤¿¤éÀ®¸ù¤È¤Ê¤ë¡Ö°ìÈ¯¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¡×¤¬¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö°ìÈ¯¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë»Ø¸¶¡£¡Ö¥«¥Ë¤ÏËèÇ¯¿©¤Ù¤Æ¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¥·¥½¥ó¥Ì¤ÎÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¥«¥Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ»ä¤¬¤µ¤Ð¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¥«¥Ë¤Ï¡ÖÌÓ¥¬¥Ë¡×¡£¡Ö¥¿¥é¥Ð¤Ï¤Ç¤«¤¤¤¾¡×¤ÈÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¤ä¤á¤È¤³¡×¤È·ë¶ÉÄ©Àï¤»¤º½ª¤ï¤Ã¤¿¡£