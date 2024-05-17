5·î¤Ëºé¤¯²Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡¡¶áÂå»íÊ¸¤Î½ñÆ»¥°¥ëー¥×¡ÖÍ©¤Î²ñ¡×¤ÎºîÉÊÅ¸¡ÚÆÁÅç¡Û
ÆÁÅç¸©½Ð¿È¤Î½ñÆ»²È¤Î¸Î¡¦µ×ÊÝÍ©¹á¤µ¤ó¤ÎÌç²¼À¸¤Çºî¤ë¶áÂå»íÊ¸¤Î½ñÆ»¥°¥ëー¥×¡ÖÍ©¤Î²ñ¡×¤ÎºîÉÊÅ¸¤¬¡¢5·î17Æü¤«¤éÆÁÅç»Ô¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢²ñ°÷12¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿´Á»ú¤È²¾Ì¾¸ò¤¸¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É23ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ª¤Îµ¨¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢5·î¤Ëºé¤¯»çÍÛ²Ö¤ä¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤Ê¤É¤Î²Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ²ñ°÷10¿Í¤Ç½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»æ¤äËÏ¤Ê¤É¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢Å¸¼¨¤Î»ÅÊý¤â¤Þ¤ë¤Ç»çÍÛ²Ö¤äÆ£¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ©¤Î²ñ¡×¤ÎÂåÉ½¤ÎÌÚÅÄ»Ë¹á¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ËÌ¸¶Çò½©¤Î»í¤òÌÓÀè¤¬ºÙ¤¯Ä¹¤¤É®¤ÇÁ¡ºÙ¤Ë½ñ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÏ¤ÎÇ»Ã¸¤ÇºîÉÊ¤Î¶¯¼å¤òÉ½¤¹¤Ê¤É¡¢½ñ¤Êý¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊÅ¸¡ÖÍ©¤Î²ñ½ñÅ¸¡×¤Ï¡¢5·î19Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£