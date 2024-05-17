¿ûÅÄ¾Úö¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSPIN¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È²ò¶Ø
¿ûÅÄ¾Úö¤¬7·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë3ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSPIN¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦Æâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è½Ð¿È¤Î¼Ì¿¿ºî²ÈRyu Ika¤ÎºîÉÊ¡£¿ûÅÄ¼«¿È¤¬Èà½÷¤ÎºîÉÊ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éº£²ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬´°À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◼︎Ryu Ika ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²»³ÚºîÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¿ûÅÄ¤µ¤ó¤Î¡ÖSPIN¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÍý²ò¤È»×¤¤¤ò»Ç¤¤¡¢¹¤ä¤«¤ÊÂçÃÏ¡¢ÆùÂÎ´¶³Ð¤äÆâÌÌÅª¤Ê²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£²ó¤´Äó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºîÉÊ¤Ï¡¢»ä¤Î¸Î¶¿¤ÎÆâ¥â¥ó¥´¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤Ø¤Îµ²±¤ÎÊû¤²Êª¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¼Ì¿¿ºîÉÊ¡ØMOM LAND¡Ù¤«¤éÁª¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï»ä¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÆÃ¼ì¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥¹¥Ô¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»³Ú¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼Ì¿¿ºî²È¡£Æâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶èÀ¸¤Þ¤ì¡£ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÂ´¶È¡£ºß³Ø´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥³¡¼¥ë¡¦¥Ç¡¦¥Ü¥¶¡¼¥ë(¥Ñ¥ê¹ñÎ©¹âÅùÈþ½Ñ³Ø¹»)¤Ø¶¨ÄêÎ±³Ø¡£Âè21²ó¼Ì¿¿¡Ø1_WALL¡Ù¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£2021Ç¯ÀÖ¡¹¼Ë¤«¤éºîÉÊ½¸¡ØThe Second Seeing ¡Ù¡¢Newfave ¤«¤é¡ØMémos¡Ù¤ò´©¹Ô¡£2023Ç¯¡¢KYOTOGRAPHIE KG+(µþÅÔ)¡¢VOCAÅ¸(¾åÌî¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û)¤äÀõ´Ö¹ñºÝ¥Õ¥©¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë(MMoP)Åù¤Ë»²²Ã¡£Â¾¸ÄÅ¸¡¢¥°¥ë¡¼¥×Å¸¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂ¿¿ô¡£¸«¤ë¤È¸«¤é¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¸½Âå´Æ»ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÉñÂæÀ¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Â¾¤È¤Î¿¨¤ê¹ç¤¤Êý¤òÃµ¤ë¤Ê¤«¤Ç¼«¿È¤Îµï¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¹Í¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
3rd ALBUM¡ØSPIN¡Ù
Í½ÌóURL¡§https://erj.lnk.to/seUzR8
¢¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
²Á³Ê¡§8,182±ß¡ÜÀÇ
ÉÊÈÖ¡§ESCL-5988-89
»ÅÍÍ¡§CD+¥°¥Ã¥º
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
²Á³Ê¡§3,182±ß¡ÜÀÇ
ÉÊÈÖ¡§ESCL-5990
»ÅÍÍ¡§CD¤Î¤ß
1. Æó¤Ä¤Î×ÂÀ±
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÊãÌÚ¸µ¶õ (Bialystocks Vo./Gt.)
ÊÔ¶Ê¡§À¾ÅÄ½¤Âç
2. ¤¯¤¸¤é
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ËÒÃ£Ìï (go!go!vanillas Vo./Gt.)
ÊÔ¶Ê¡§ËÒÃ£Ìï, °æ¾åÆ×»Ö, ¥¿¥¤¥Ø¥¤
3. ¤ë¤í¤¦¤Î·ÁÂå (¿ûÅÄ¾Úö¡ßÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é)
ºî»ì¡§Ã«ÃæÆØ
ºî¶Ê¡§Àî¾å¤Ä¤è¤·
ÊÔ¶Ê¡§Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é
¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡ÙÂèÆó¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
4. ²½¤«¤·°¦
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§º´Æ£Àé°¡ÈÞ
ÊÔ¶Ê¡§²ÏÌî·½
5. ÏÇ¤¦»å
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Vaundy
¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ønews zero¡Ù2022Ç¯¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë
6. ì®¤¹¤ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö, ¥¿¥¤¥Ø¥¤
ÊÔ¶Ê¡§¥¿¥¤¥Ø¥¤
¡Ê¡Ø·à¾ìÈÇ ·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë FINAL¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
7. ¥æ¥¢¡¼¥º
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö, Kohei Shimizu
ÊÔ¶Ê¡§¥È¥ª¥ß¥è¥¦
¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¹â¤Î¶µ»Õ 1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
8. ¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤¤Ê¤¯¤Á¤ã
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö, ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤
ÊÔ¶Ê¡§À¾ÅÄ½¤Âç, ¥¿¥¤¥Ø¥¤
9. ¥¨¥á¥é¥ë¥É
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö
ÊÔ¶Ê¡§¥¿¥¤¥Ø¥¤, ±ÛÃÒ½Ó²ð
10. Magic Hour
ºî»ì¡§¿ûÅÄ¾Úö, ¥¿¥¤¥Ø¥¤
ºî¶Ê¡§¥¿¥¤¥Ø¥¤
ÊÔ¶Ê¡§Shin Sakiura
11. ¥¹¥â¥¢
ºî»ì¡§¿ûÅÄ¾Úö, ¾®ÌîÍºÂç
ºî¶Ê¡§¾®ÌîÍºÂç
ÊÔ¶Ê¡§¾®ÌîÍºÂç, ¥¿¥¤¥Ø¥¤
12. Èþ¤·¤¤À¸¤Êª
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö, Sunday¥«¥ß¥Ç
ÊÔ¶Ê¡§Sunday¥«¥ß¥Ç
13. ¤â¤Î¤Î¤¢¤Ï¤ì
ºî»ì¡§¿ûÅÄ¾Úö
ºî¶Ê¡§±ÛÃÒ½Ó²ð
ÊÔ¶Ê¡§±ÛÃÒ½Ó²ð, À¾ÅÄ½¤Âç, ¥¿¥¤¥Ø¥¤
Á´13¶Ê¼ýÏ¿
¡ÚÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
Sony Music Shop¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS online´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊType.A¡Ë
TSUTAYA RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë/ TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëB3¥Ý¥¹¥¿¡¼
¿·À±Æ²WonderGOO¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
Amazon.co.jp¡§[´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×] ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥Ã¥È¥ó¶ÒÃå [ÄÌ¾ïÈ×]¥á¥¬¥¸¥ã¥±
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¿ûÅÄ¾Úö±þ±çÅ¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊType.B¡Ë
¡ã¿ûÅÄ¾Úö LIVE 2024 ¡ÈSPIN¡É¡ä
9·î4Æü(¿å) ³«¾ì 17:30 / ³«±é 19:00
9·î5Æü(ÌÚ) ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:30
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888 (11:00¡Á18:00 ¢¨Æü½Ë½ü¤¯)
Åìµþ¸ø±é¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
9·î15Æü(Æü) ³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:00
9·î16Æü(·î¡¦½Ë) ³«¾ì 14:30 / ³«±é 16:00
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 050-5211-6077 (Ê¿Æü12:00¡Á18:00)
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈºÂ¼ï¡¦ÎÁ¶â¡Û
¡¦SP¥·¡¼¥È¡§ 15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¢¨TopCoat LandÀè¹Ô¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç¡ÊÊ£¿ô¸ø±é¿½¹þ²ÄÇ½¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥·¡¼¥È¡§ 12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¢¨TopCoat LandÀè¹Ô¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ2Ëç¡Á4Ëç¤Þ¤Ç¡Ê1Ëç¤Î¤ß¤Î¹ØÆþÉÔ²Ä¡¿Ê£¿ô¸ø±é¿½¹þ²ÄÇ½¡Ë
¡¦»ØÄêÀÊ¡§ 10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç¡ÊÊ£¿ô¸ø±é¿½¹þ²ÄÇ½¡Ë
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û
8·î17Æü(ÅÚ)12:00
¼çºÅ¡¦´ë²è TopCoat¡¿Sony Music Labels Inc.
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯