紱永英明が、6月19日(水)にリリースするライブCD&Blu-ray『Concert Tour 2023 ALL BEST 2』のティザー映像とジャケット写真を公開した。先月発表された日本コロムビアへの移籍第1弾作品となる。『Concert Tour 2023 ALL BEST 2』は、2023年に全国22公演が行われ全公演ソールドアウトしたコンサートツアー<ALL BEST 2>から、12月2日 川口総合文化センター リリア メインホールでの模様を全曲完全収録したライブアルバム。ツアータイトルにふさわしくオリジナルヒット曲や『VOCALIST』シリーズなど珠玉のセットリストで行われたコンサートの熱気を収録し、さらに初回限定盤には同公演を全曲収録したライブBlu-rayが付属。紱永英明の歌への意気込みが現れた「ベスト」が詰まったライブ作品となっている。

リリース情報

『Concert Tour 2023 ALL BEST 2』



【初回限定盤】 【初回限定盤】



【通常盤】 【通常盤】

2024.6.19 Release

【初回限定盤】 2CD+1Blu-ray COZB-2103-2105 7,700円 (税抜価格 ¥7,000)

【通常盤】 2CD COCB-54370-54371 4,400円 (税抜価格 ¥4,000)

【DISC1】

1 青い契り

2 輝きながら…

3 夢を信じて

4 時代

5 駅

6 誰より好きなのに

7 僕のそばに

8 永遠の果てに

9 レイニー ブルー

10 あの日のポセイドン

【DISC2】

1 DAYS

2 情熱

3 Wednesday Moon

4 壊れかけのRadio

5 最後の言い訳

6 Nostalgia

7 魂の願い

8 夢

※2023年12月2日川口総合文化センター リリア メインホールにて収録

『Concert Tour 2023 ALL BEST 2』2024.6.19 Release【初回限定盤】 2CD+1Blu-ray COZB-2103-2105 7,700円 (税抜価格 ¥7,000)【通常盤】 2CD COCB-54370-54371 4,400円 (税抜価格 ¥4,000)【DISC1】1 青い契り2 輝きながら…3 夢を信じて4 時代5 駅6 誰より好きなのに7 僕のそばに8 永遠の果てに9 レイニー ブルー10 あの日のポセイドン【DISC2】1 DAYS2 情熱3 Wednesday Moon4 壊れかけのRadio5 最後の言い訳6 Nostalgia7 魂の願い8 夢※2023年12月2日川口総合文化センター リリア メインホールにて収録

ライブ・イベント情報

<Hideaki Tokunaga Concert Tour 2024 ALL BEST 3>

5月17日(金)カナモトホール(札幌市民ホール) 開場16:15/開演17:00

5月25日(土)アイプラザ豊橋 開場15:15/開演16:00

5月26日(日)長良川国際会議場メインホール 開場15:15/開演16:00

6月8日(土)四日市市文化会館 第1ホール 開場15:15/開演16:00

6月9日(日)静岡市清水文化会館 マリナート大ホール 開場15:15/開演16:00

6月21日(金)昭和女子大学 人見記念講堂 開場15:45/開演16:30

6月23日(日)市川市文化会館 大ホール 開場15:15/開演16:00

6月28日(金)ロームシアター京都 メインホール 開場16:15/開演17:00

6月29日(土)なら100年会館 大ホール 開場15:15/開演16:00

7月7日(日)高知県立県民文化ホール オレンジホール 開場16:15/開演17:00

7月13日(土)福岡サンパレス 開場14:15/開演15:00



9月7日(土)仙台サンプラザホール 開場15:15/開演16:00

9月8日(日)トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館) 大ホール 開場15:15/開演16:00

9月14日(土)神奈川県民ホール 大ホール 開場16:00/開演17:00

9月16日(月祝)新潟県民会館 開場15:15/開演16:00

9月28日(土)倉敷市民会館 開場15:15/開演16:00

10月5日(土)サンポートホール高松 大ホール 開場15:15/開演16:00

10月14日(月祝)旭川市民文化会館 大ホール 開場15:15/開演16:00

10月19日(土)愛知県芸術劇場 大ホール 開場16:15/開演17:00

10月20日(日)愛知県芸術劇場 大ホール 開場14:15/開演15:00

10月26日(土)福井フェニックス・プラザ 大ホール 開場15:15/開演16:00

10月27日(日)オーバード・ホール 大ホール 開場16:15/開演17:00

11月2日(土)昭和女子大学 人見記念講堂 開場15:45/開演16:30

11月3日(日祝)昭和女子大学 人見記念講堂 開場14:15/開演15:00

11月9日(土)あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 開場15:15/開演16:00

11月10日(日)あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 開場14:15/開演15:00

11月20日(水)神戸国際会館 こくさいホール 開場15:15/開演16:00

11月21日(木)神戸国際会館 こくさいホール 開場14:15/開演15:00

<Hideaki Tokunaga Concert Tour 2024 ALL BEST 3>5月17日(金)カナモトホール(札幌市民ホール) 開場16:15/開演17:005月25日(土)アイプラザ豊橋 開場15:15/開演16:005月26日(日)長良川国際会議場メインホール 開場15:15/開演16:006月8日(土)四日市市文化会館 第1ホール 開場15:15/開演16:006月9日(日)静岡市清水文化会館 マリナート大ホール 開場15:15/開演16:006月21日(金)昭和女子大学 人見記念講堂 開場15:45/開演16:306月23日(日)市川市文化会館 大ホール 開場15:15/開演16:006月28日(金)ロームシアター京都 メインホール 開場16:15/開演17:006月29日(土)なら100年会館 大ホール 開場15:15/開演16:007月7日(日)高知県立県民文化ホール オレンジホール 開場16:15/開演17:007月13日(土)福岡サンパレス 開場14:15/開演15:009月7日(土)仙台サンプラザホール 開場15:15/開演16:009月8日(日)トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館) 大ホール 開場15:15/開演16:009月14日(土)神奈川県民ホール 大ホール 開場16:00/開演17:009月16日(月祝)新潟県民会館 開場15:15/開演16:009月28日(土)倉敷市民会館 開場15:15/開演16:0010月5日(土)サンポートホール高松 大ホール 開場15:15/開演16:0010月14日(月祝)旭川市民文化会館 大ホール 開場15:15/開演16:0010月19日(土)愛知県芸術劇場 大ホール 開場16:15/開演17:0010月20日(日)愛知県芸術劇場 大ホール 開場14:15/開演15:0010月26日(土)福井フェニックス・プラザ 大ホール 開場15:15/開演16:0010月27日(日)オーバード・ホール 大ホール 開場16:15/開演17:0011月2日(土)昭和女子大学 人見記念講堂 開場15:45/開演16:3011月3日(日祝)昭和女子大学 人見記念講堂 開場14:15/開演15:0011月9日(土)あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 開場15:15/開演16:0011月10日(日)あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 開場14:15/開演15:0011月20日(水)神戸国際会館 こくさいホール 開場15:15/開演16:0011月21日(木)神戸国際会館 こくさいホール 開場14:15/開演15:00

関連リンク

◆日本コロムビア 紱永英明 特設サイト

◆徳永英明 オフィシャルサイト

◆徳永英明 Facebook

◆徳永英明 Instagram

◆徳永英明 LINE BLOG

◆徳永英明 オフィシャルサイト◆徳永英明 Facebook◆徳永英明 Instagram◆徳永英明 LINE BLOG

ティザー映像には、「レイニー ブルー」「輝きながら…」「夢を信じて」「Wednesday Moon」「最後の言い訳」「壊れかけのRadio」といった代表曲がダイジェストで収められ、ツアー名の<ALL BEST>の名の通りベストな選曲のセットリストの一部を観ることができる。また、紱永英明は現在<ALL BEST 3>と名付けたツアーを開催中で、11月21日の神戸国際会館 こくさいホールまで全国36公演が予定されている。