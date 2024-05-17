¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×Áª½Ð¤ÎÈþ½÷¡¢ÌÑÁÛ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ¤æ¤á¤¬¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡ËºÇ¿·¹æ¤Î¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÓ¤æ¤á¡¢¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Ç¼Ì¤ëÌÑÁÛ¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö¤Õ¤é¤Î´Ñ¸÷¿ÆÁ±Âç»È¡×¤òÌ³¤á¤ëÎÓ¤æ¤á¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¡Ø¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡Ù¤Ê¤ÉÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¡¦ÎëÌÚÎÃÈþ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¡¢ÎÓ¤æ¤á¤¬ÂçÃÀ¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¡£¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤È¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ëBBQ ¡£ÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢ËÍ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ÎÓ¤Ï1995Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô¤Î¡Ö¤Õ¤é¤Î´Ñ¸÷¿ÆÁ±Âç»È¡×¤òÌ³¤á¡¢2019Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç3 Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤ËÁª¤Ð¤ìÏÃÂê¤Ë¡£¡Ø¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤ÏË«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤Ë¤Ï½÷Í¥¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤ÇÏÃÂê¤ÎËÅÄ¥ë¥Ê¡£º£²ó¤Ï﹁»ä¤È¥ì¥È¥í﹂¤òÂç¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¿åÃå¤ä·úÊª¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈ¯·¡¡ªËÜ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦·§ºêÉ÷ÅÍ»á¤¬¡Ö¿Ê²½¤¹¤ëÈþ¤ÈºÍÇ½¡×¤ÈÀ£É¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÓ¤æ¤á¡¢¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Ç¼Ì¤ëÌÑÁÛ¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö¤Õ¤é¤Î´Ñ¸÷¿ÆÁ±Âç»È¡×¤òÌ³¤á¤ëÎÓ¤æ¤á¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¡Ø¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡Ù¤Ê¤ÉÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¡¦ÎëÌÚÎÃÈþ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¡¢ÎÓ¤æ¤á¤¬ÂçÃÀ¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¡£¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤È¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ëBBQ ¡£ÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢ËÍ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤Ë¤Ï½÷Í¥¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤ÇÏÃÂê¤ÎËÅÄ¥ë¥Ê¡£º£²ó¤Ï﹁»ä¤È¥ì¥È¥í﹂¤òÂç¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¿åÃå¤ä·úÊª¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈ¯·¡¡ªËÜ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦·§ºêÉ÷ÅÍ»á¤¬¡Ö¿Ê²½¤¹¤ëÈþ¤ÈºÍÇ½¡×¤ÈÀ£É¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£