¹üÈ×Äì¶Ú¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯¶¯²½¡££±Æü£±¥»¥Ã¥È¡Á¡Ú¥¥å¥Ã¤È°ú¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤ª¿¬¤òºî¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·
¤Û¤É¤è¤¯´Ý¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¥¥å¥Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÏÆ´¤ì¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥Ç¥Ë¥à¤ò¤«¤Ã¤³¤è¤¯Íú¤¤³¤Ê¤¹Èþ¿¬¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ç½¬´·¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ËÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¹üÈ×Äì¶Ú¡×¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯¶¯²½¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¤ª¿¬¤âµ¤Ê¬¤âUP¡£¡Ö¹üÈ×Äì¶Ú¡×¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥è¥¬¥Ý¡¼¥º
¹üÈ×Äì¶Ú¤Ï¹üÈ×¤Î°ìÈÖÄì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¹üÈ×¤ä¹üÈ×Æâ¤ÎÆâÂ¡¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¹üÈ×Äì¶Ú¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê¥è¥¬¥Ý¡¼¥º ¡Ú°ìËÜÂ¤Î¶¶¤Î¥Ý¡¼¥º¡Û¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª¿¬¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯
¡Ê£³¡Ë¤ª¿¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤²¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊÒµÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢¾å¤²¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç£³¡Á£µ¸ÆµÛ¡ÊÌó30ÉÃ´Ö¡Ë¥¡¼¥×¤¹¤ë
Â³¤±¤Æ¡¢µÓ¤òÊÑ¤¨¤ÆÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¿¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤²¤¿¤Þ¤ÞÊÒµÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£µÓ¤ò¾å¤²¤ëºÝ¤Ï»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ø¤½¤Î°ÌÃÖ¤ä¹üÈ×¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¿¬¤ò¾å¤²¤¿ºÝ¤Ë¤Ò¤¶¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤ò¾å¤²¤ëºÝ¤Ë¤ª¿¬¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ª¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¡£ÆÃ¤Ë¸ª¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ï¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Èþ¤·¤¤¤ª¿¬ºî¤ê¤Ë¤ÏÆâÂ¦¤«¤é¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤âÂçÀÚ
¸úÎ¨Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤Ë¤Ï¡¢¹üÈ×Äì¶Ú¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ë³°Â¦¤«¤é¤È¡¢´ÁÊýÌô¤Ë¤è¤ëÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£´ÁÊýÌô¤Ë¤Ï¡¢»éËÃÇ³¾Æ¤òÂ¥¤¹¤â¤Î¤ä¡¢Âå¼Õ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³°Íè¤Ç¤âÀ¸ÌôÍ³Íè¤Î¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤ë´ÁÊýÌô¤Ï¡¢»éËÃ¤ÎÂå¼Õ¤ò²þÁ±¤¹¤ë»é¼ÁÂå¼Õ²þÁ±ºîÍÑ¤ä¡¢ÊØ¤È°ì½ï¤Ë»éËÃ¤òÇÓ½Ð¤¹¤ëßÃ²¼ºîÍÑ¤ä¡¢Ç¢¤È°ì½ï¤ËÏ·ÇÑÊª¤äÆÇÁÇ¤òÇÓ½Ð¤¹¤ëÍøÇ¢ºîÍÑ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à´ÁÊýÌô¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¾É¾õ¤ÈÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¡¢¤ª¿¬¤Î¤¿¤ë¤ß¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÁÊýÌô£²¼ï¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÉÉ÷ÄÌÀ»»¶¡Ê¤Ü¤¦¤Õ¤¦¤Ä¤¦¤·¤ç¤¦¤µ¤ó¡Ë¡Ä»éËÃÂå¼Õµ¡Ç½¤ò²þÁ±¤·¡¢¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ê¤«¼þ¤ê¤Î»éËÃ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¢ÊØÈë¤¬¤Á¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÉÖá²«æÍÅò¡Ê¤Ü¤¦¤¤¤ª¤¦¤®¤È¤¦¡Ë¡ÄÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤à¤¯¤ß¤¬¤Á¤Ê¿åÂÀ¤ê¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤Ë¡£°ßÄ²¤ÎÆ¯¤¤ò¹â¤á¤Æ¿åÊ¬Âå¼Õ¤òÀµ¾ï¤ËÀ°¤¨¡¢¿åÂÀ¤ê¤ä¤à¤¯¤ß¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢´ÁÊýÌô¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤äÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿À¸Ìô¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¾É¾õ¤äÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉûºîÍÑ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î´ÁÊýÌô¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¹ç¤ï¤»¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã´Æ½¤¡§¸Å¾ëÈþµ¨¡Ê¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¡ä
🌼¹üÈ×¼þ¤ê¤Î½ä¤ê¤òÀ°¤¨¤Æ¡ÈÁé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¡É¤Ø¡££±Æü£±Ê¬¡ÚÂ³¤±¤ë¤Û¤ÉÂå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·