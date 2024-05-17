¡Ö¥Ð¥Ëー¥¬ー¥Ç¥ó¡×½ÐÄ¥Å¹¤¬AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹¤Ë¤ÆËÜÆü5·î17Æü¤è¤ê³«ºÅ¿·µ¬¥°¥Ã¥ºÂ¿¿ô¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤â
³«ºÅ´ü´Ö¡§5·î17Æü～6·î2Æü
³«ºÅ¾ì½ê¡§AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹
¡¡AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ëー¥¬ー¥Ç¥ó ¥²ー¥Þー¥º½ÐÄ¥Å¹¡×¤ò5·î17Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï6·î2Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ëー¥¬ー¥Ç¥ó ¥²ー¥Þー¥º½ÐÄ¥Å¹¡×¤Ï¡¢Îø°¦ADV¡Ö¥Ð¥Ëー¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¡£´°Á´¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤ä¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÆÃÅµ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëSD¥¥ã¥é¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤¤¤º¤ì¤â²ÖÆà¡¢ô¥¡¢Èþ±©¹á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³«ºÅ½éÆü¤È¤Ê¤ëËÜÆü5·î17Æü¤Ïº®»¨Í½ÁÛ¤Î¤¿¤áÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5·î17Æü°Ê¹ß¤âº®»¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤äÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏAKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹¤Î¸ø¼°X¤è¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¢¡Ö¥Ð¥Ëー¥¬ー¥Ç¥ó ¥²ー¥Þー¥º½ÐÄ¥Å¹¡×¤Î¥Úー¥¸
¹ØÆþÆÃÅµ
Ì¾»ÉÉ÷¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¡¡¡Ö¥Ð¥Ëー¥¬ー¥Ç¥ó¡×´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤òÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ3,000±ß¤´¤È¤Ë¡ÖÌ¾»ÉÉ÷¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤¬1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¥Ð¥Ëー¥¬ー¥Ç¥ó- AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹ (@akiba_gema) May 17, 2024
¥²ー¥Þー¥º½ÐÄ¥Å¹
ËÜÆü5·î17Æü(¶â)¤è¤ê³«ºÅ❣️
²ñ¾ì¤Ç¤Ï´°Á´¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤ä
¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª
SD¥¥ã¥é¤Ï
ÉÁ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹💕
¤´¹ØÆþ¤Ï¤¼¤Ò
¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹7³¬¤Þ¤Ç✨https://t.co/7Whapx6Uwa#¥Ð¥Ëー¥¬ー¥Ç¥ó pic.twitter.com/6dJudZudUf
(C)2024 qureate