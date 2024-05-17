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¡ÚPREMIUM EDITION (CD+Blu-ray)¡ÛBMZV-8068 ¡ï8,800(ÀÇ¹þ)
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02. Starchaser
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03. Stray Hearts
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05. VIVA!
06. NOW
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08. Chateau Blanc
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10. BANTAM
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01. °¦¤Ê¤Æ»
02. The Morning Call
03. Stay Free
04. Golden Road
05. I AM YOUR BABY
06. Salvation
07. Ç°½ñ
08. ÀµÌÌ¾×ÆÍ
09. BLEED
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11. ÇÈ
12. Little Flower
13. NOW
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20. BANTAM
21. CHAIN
22. oh my love
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¡ãen-Zepp 5¡ä6·î15Æü(ÅÚ)¡¡Zepp Haneda(TOKYO)
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¡ãen-Zepp 6¡ä6·î16Æü(Æü)¡¡Zepp Haneda(TOKYO)
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Drums¡§Shane Gaalaas
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Guitar¡§Duran
Keyboard¡§Sam Pomanti
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