Á´Ä¹480mm¤Î¥¯¥¸¥é¤È310mm¤Î¥Þ¥ó¥¿ÉÕ¤¡ª ¡Ö¾º²É± ºá¥·¥êー¥º ìÅÍß-GREED-¡×¥³¥È¥Ö¥¥ä¸ÂÄê¥«¥éー¤¬10·îÈ¯Çä·èÄê
¡Ú¾º²É± ºá¥·¥êー¥º ìÅÍß-GREED- ¥³¥È¥Ö¥¥ä¸ÂÄê¥«¥éー¡Û
10·î È¯ÇäÍ½Äê
5·î17Æü Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
²Á³Ê¡§21,780±ß
10·î È¯ÇäÍ½Äê
5·î17Æü Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
²Á³Ê¡§21,780±ß
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢Ãæ¹ñ东´Ð»ÔÂî¾¢Ê¸²½发Å¸Í¸Â¸ø»Ê¤¬À½Â¤¤¹¤ë¡Ö¾º²É± ºá¥·¥êー¥º ìÅÍß-GREED-¡×¥³¥È¥Ö¥¥ä¸ÂÄê¥«¥éー¤ò¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÉÊ¤È¤·¤Æ10·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï21,780±ß¡£5·î17Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï1/10¥¹¥±ー¥ë¤ÎÈþ¾¯½÷¤ÈÁ´Ä¹480mm¤Î¥¯¥¸¥é¡¢Á´Ä¹185mm¤Î¥µ¥á¡¢Á´Éý310mm¤Î¥Þ¥ó¥¿¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¡£5¼ï¤ÎºÌ¿§ºÑ¤ßÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¹çÂÎ¥®¥ß¥Ã¥¯¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡Éð´ï¤Ï¥¹¥Áー¥ëÀ½¥Á¥§ー¥ó¤ÇÈôæÆ¥·ー¥ó¤òºî¤ì¤ë¡£³¤Â±¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¥¯¥¸¥é¤Î¸ý¤Ï³«ÊÄ¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£