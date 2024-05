ディズニーストアから、映画『ズートピア』に登場するスイーツをモチーフにしたコレクション”ZOOTOPIA ICE TIME”が登場!

プレートセットやスプーンなどのテーブルウェアをはじめ、ティッシュボックスカバーやクッションなどのホーム雑貨が販売されます。

ディズニーストア『ズートピア』コレクション”ZOOTOPIA ICE TIME”

発売日:2024年5月17日(金)

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

ディズニーストアより、映画『ズートピア』に登場するスイーツをモチーフにした、夏の季節におうちカフェを楽しむのにぴったりなグッズが登場!

ラインナップは、「ニック・ワイルド」が売っていた肉球型のアイスキャンディーや、小さな動物たちが暮らす街「リトル・ローデンシア」にあるドーナツ屋さん「ザ・ビッグ・ドーナツ」の看板など、作品に登場するスイーツをモチーフにしたデザインのテーブルウェアやホーム雑貨を展開。

肉球型のアイスキャンディーモチーフの氷を簡単に楽しく作ることのできるシリコンモールド、ドーナツ屋さんのロゴに「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」をデザインしたプレートセット、「ジェリー・ジャンボウJr.」のアイスクリーム屋さんをイメージしたピンクと白のストライプ柄のボウルなど、まるで『ズートピア』の世界に入り込んだような気分を味わえ、見ているだけでもワクワクするアイテムが多数用意されています。

そのほか、インテリアのアクセントになる「ニック・ワイルド」と「ゾウフィニック」をデザインしたティッシュボックスカバーや、ドーナツ屋さんの看板をモチーフにしたクッションも登場!

『ZOOTOPIA ICE TIME』コレクションを揃えれば、『ズートピア』の世界観を楽しみながらおうち時間を快適に過ごせます。

ニック・ワイルド&ゾウフィニック ティッシュボックスカバー

価格:4,400円(税込)

「ニック・ワイルド」と「ゾウフィニック」をデザインした、ティッシュボックスカバーが登場。

作中に登場するアイスキャンディーがモチーフになっています。

大きなアイスキャンディーと小さなキャラクターの対比がかわいいホーム雑貨です!

アイスキャンディーとキャラクターは使用する生地にもこだわって再現されています。

ジュディ・ホップス&ニック・ワイルド クッション ドーナツ

価格:2,200円(税込)

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」のアップリケがポイントの、ドーナツ型クッションが登場。

作中に登場する小さな動物たちが暮らす街、リトル・ローデンシアにあるドーナツ屋さんの看板がモチーフです。

美味しそうなクッションはもちもち触感。

トッピングがかかっていない部分は、ほんのりひんやり感がある、さらさらとした肌触りになっています。

ズートピア シリコンモールド 製氷

価格:2,600円(税込)

作中に登場する肉球型アイスキャンディーモチーフの氷を作れるシリコンモールド

付属のスティックをセットしたモールドに液体を注ぎ、冷凍庫へ入れるだけで氷を作れます。

ジュディ・ホップス&ニック・ワイルド プレート セット

価格:2,200円(税込)

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をデザインしたメラミン製のプレートセット。

作中に登場する小さな動物たちが暮らす街、リトル・ローデンシアにあるドーナツ屋さんのロゴデザインです。

カラフルなカラースプレーを散りばめ、スイーツそのもののようなかわいいプレートに仕上げられています。

4枚セットなので家族で使ったり、ホームパーティーにもおすすめです☆

ジュディ・ホップス スプーン アイスクリーム用

価格:950円(税込)

「ジュディ・ホップス」をデザインした、アイスクリームを美味しく味わうためのスプーンです。

幅広の柄にキャラクターとネームロゴをデザイン。

アルミニウムの質感を生かした、シンプルでおしゃれな仕上がりです。

ニック・ワイルド フォーク

価格:900円(税込)

「ニック・ワイルド」のフェイスマスコットをトップに飾ったステンレス製フォークです。

ころんと立体的なマスコットがかわいく、キャッチーなデザインになっています。

小ぶりなサイズなので、デザート用などにおすすめです。

ジュディ・ホップス&ニック・ワイルド ボウル

価格:600円(税込)

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をプリントしたボウルが登場。

アイスクリームカップをイメージしたメラミン製のボウルです。

ピンクと白のかわいいストライプ柄に、「ジェリー・ジャンボウJr.」のアイスクリーム屋さんのロゴもデザインされています。

ほどよい高さがあるのでスイーツを盛り付けたりするのにもぴったりです!

ジュディ・ホップス&ニック・ワイルド コップ

価格:950円(税込)

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をプリントしたコップ、

作中に登場する小さな動物たちが暮らす街、リトル・ローデンシアにあるドーナツ屋さんのロゴがデザインされています。

ピンク色をベースに、カラフルなカラースプレーを散りばめた、スイーツのようなデザインが特徴です。

ジュディ・ホップス&ニック・ワイルド トレイ

価格:2,600円(税込)

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をプリントしたトレイが登場。

同シリーズのボウルやコップを乗せて、かわいいスイーツタイムを演出できます。

映画『ズートピア』に登場するスイーツをモチーフにしたホーム雑貨やテーブルウェアのコレクション。

ディズニーストアの『ズートピア』コレクション”ZOOTOPIA ICE TIME”は、2024年5月17日(金)より順次発売です。

© Disney

※品切れの際は了承ください

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 映画に登場するスイーツモチーフ!ディズニーストア『ズートピア』コレクション”ZOOTOPIA ICE TIME” appeared first on Dtimes.