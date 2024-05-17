ºÆÀ¸²ó¿ô3500Ëü²ó¡ªSNS¤ÇÍÌ¾¤ÊÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Ë´Ú¹ñ¿ÍÎý½¬À¸¤¿¤Á¤â¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡×¤É¤è¤á¤
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØMAKEMATE1¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥ß¥É¥ê¤¬¡¢Æ°²èºÆÀ¸²ó¿ô3500Ëü²ó¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÆÀ¸²ó¿ô3500Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤ÎÆ°²è
¡¡¡ØMAKEMATE1¡Ù¤Ï¡¢¡ÖPRODUCE101¡×¡Ö&AUDITION-The Howling¡×¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¿Ø¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£³Æ¹ñ¤«¤é»²²Ã¤·¤¿35Ì¾¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ´¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»²²Ã¼Ô¤¬»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£MC¤ÏEXO¤ÎXIUMIN¤¬Ì³¤á¡¢C-MATE¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼·óÉ¾²ÁÃÄ¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢²Î¼ê¤ÎLIM HAN BYUL¡¢SOLAR¡ÊMAMAMOO¡Ë¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼·ó¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎHANHAE¡¢¿¶ÉÕ»ÕVATA¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1¿Í¤À¤±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¼Á¤¬°ã¤¦¡×
¡¡2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¥ß¥É¥ê¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3500Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÎý½¬À¸¡£¶Ã¤¤¤Æ¡Ö´Ú¹ñ¤Î¿Í¸ý¤¯¤é¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤¹Îý½¬À¸¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿³ºº°÷¤Î¥Ï¥ó¥Ø¤Ï¡ÖËÍ¤¬º£¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿MV¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤è¤êÂ¿¤¤¡£Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶Ã²¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆ°²è¤Ï³Ø¹»¤Î³¬ÃÊ¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤¶¤ï¤Ä¤¯Îý½¬À¸¤¿¤Á¡£¥Ï¥ó¥Ø¤Ï¡Ö¡Ø1¿Í¤À¤±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¼Á¤¬°ã¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥ß¥É¥ê¤µ¤ó¤«¡×¤È¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¯¤ê¤¯¤ê¤È¤·¤¿Âç¤¤ÊÆ·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥ß¥É¥ê¡£¤½¤ÎÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ËÎý½¬À¸¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤è¤Ê¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤«¤é°ã¤¦¡×¤È¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ï¥ó¥Ø¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¡Ë¼ý±×²½¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¡¢¥ß¥É¥ê¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡ØMAKEMATE1¡Ù¡¿ABEMA KPOP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë