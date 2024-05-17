TVer¤Ç¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2024 ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡õ2ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡µ¼Ô²ñ¸«¤âÆÈÀêÇÛ¿®¡ª
Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯5·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë19»þ¤«¤é¡¢¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2024 ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í¥¾¡·èÄêÄ¾¸å¤Ë¤Ï2ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ë¤è¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤òTVerÆÈÀê¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
·ëÀ®16Ç¯°Ê¾å¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤¬ÞÕ¿È¤Î¥Í¥¿¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ëÌ¡ºÍ¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2024¡Ù¡£·ãÀï¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À8ÁÈ¤¬Ä©¤àºÇ½ª·èÀï¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤¬5·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£2023Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Âè2²ó¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤â4»þ´ÖÄ¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÇ®¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡£
TVer¤Ç¤Ï¡¢5·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë19»þ¤«¤éºÇ½ª·èÀï¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡£Í¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤È¡ØTHE SECOND¡Ù2ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Î¾Î¹æ¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë!?
Ç®ÀïÄ¾¸å¤Î23»þ20Ê¬º¢¤«¤é¤Ï¡¢2ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡µ¼Ô²ñ¸«¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²¦¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯TVer¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤ä¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÇÛ¿®¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏTVer¤À¤±¡£¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦PC¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢TVer¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¡ÊAndroid TV¡¿Fire TV¡Ë¤Ç¤â¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£
¢£¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2024 ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÙÇÛ¿®³µÍ×
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¾Î¡Û
¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2024 ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù
¡ÚÇÛ¿®´ü´Ö¡Û
2024Ç¯5·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë19»þ¡Á
¡Ú¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¡Ë¡Û
Âè1»î¹ç¡§¥Ï¥ó¥¸¥í¥¦VS¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È
Âè2»î¹ç¡§¥é¥Õ¼¡¸µVS¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯
Âè3»î¹ç¡§¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤êVS¥¿¥â¥ó¥º
Âè4»î¹ç¡§¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æVS¥¶¡¦¥Ñ¥ó¥Á
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
MC¡§ÅìÌî¹¬¼£¡¿µÜ»Ê°¦³¤¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡§ÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡§ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ
¢£¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2024 Í¥¾¡µ¼Ô²ñ¸«¡ÙÇÛ¿®³µÍ×
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¾Î¡Û
¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2024 Í¥¾¡µ¼Ô²ñ¸«¡Ù
¡ÚÇÛ¿®´ü´Ö¡Û
2024Ç¯5·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ20Ê¬º¢¡Á
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¾®¼¼±Íè½»Ò¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¢¨ÇÛ¿®Í½Äê/ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦PC¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢TVer¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¡ÊAndroid TV/Fire TV¡Ë¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£VIERA/REGZA/LG/Hisense¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
·ëÀ®16Ç¯°Ê¾å¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤¬ÞÕ¿È¤Î¥Í¥¿¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ëÌ¡ºÍ¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2024¡Ù¡£·ãÀï¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À8ÁÈ¤¬Ä©¤àºÇ½ª·èÀï¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤¬5·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£2023Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Âè2²ó¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤â4»þ´ÖÄ¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÇ®¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡£
Ç®ÀïÄ¾¸å¤Î23»þ20Ê¬º¢¤«¤é¤Ï¡¢2ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡µ¼Ô²ñ¸«¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²¦¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯TVer¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤ä¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÇÛ¿®¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏTVer¤À¤±¡£¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦PC¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢TVer¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¡ÊAndroid TV¡¿Fire TV¡Ë¤Ç¤â¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£
¢£¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2024 ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÙÇÛ¿®³µÍ×
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¾Î¡Û
¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2024 ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù
¡ÚÇÛ¿®´ü´Ö¡Û
2024Ç¯5·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë19»þ¡Á
¡Ú¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¡Ë¡Û
Âè1»î¹ç¡§¥Ï¥ó¥¸¥í¥¦VS¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È
Âè2»î¹ç¡§¥é¥Õ¼¡¸µVS¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯
Âè3»î¹ç¡§¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤êVS¥¿¥â¥ó¥º
Âè4»î¹ç¡§¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æVS¥¶¡¦¥Ñ¥ó¥Á
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
MC¡§ÅìÌî¹¬¼£¡¿µÜ»Ê°¦³¤¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡§ÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡§ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ
¢£¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2024 Í¥¾¡µ¼Ô²ñ¸«¡ÙÇÛ¿®³µÍ×
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¾Î¡Û
¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2024 Í¥¾¡µ¼Ô²ñ¸«¡Ù
¡ÚÇÛ¿®´ü´Ö¡Û
2024Ç¯5·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ20Ê¬º¢¡Á
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¾®¼¼±Íè½»Ò¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¢¨ÇÛ¿®Í½Äê/ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦PC¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢TVer¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¡ÊAndroid TV/Fire TV¡Ë¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£VIERA/REGZA/LG/Hisense¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£