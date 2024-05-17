»³²¼¹¬µ±¼ç±é¡¢±Ç²è¡Ø¥Þ¥ó¥¬²È¡¢ËÙ¥Þ¥â¥ë¡ÙÌ¡²èÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³²¼¹¬µ±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥Þ¥ó¥¬²È¡¢ËÙ¥Þ¥â¥ë¡Ù¤¬8·î30Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÊÇÛµë¡§¥Ê¥«¥Á¥«¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡Ë¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È»³²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÎÌ¡²èÈÇ¤¬ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Öd¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌ¡²è¡Ø¥Þ¥ó¥¬²È¡¢ËÙ¥Þ¥â¥ë¡ÙÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿·¿Í¾Þ¤ò³Í¤Ã¤Æ°ÊÍèÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¶ìÇº¤¹¤ëÌ¡²è²È¡¦ËÙ¥Þ¥â¥ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢3¿Í¤ÎÍ©Îî¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ë¾®¤µ¤Ê´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¤¬¡¢¥Þ¥â¥ë¤Î²áµî¤È¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°Êª¸ì¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëseta¤¬¸¶ºî¤òÀ¸¤ß¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª²½¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢À¼Í¥¡¦Æâ³¤¸Æó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤½¤ÎÀ¼¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ù¤ä¡¢²£ÉÍÎ®À±¼ç±é¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¡ØMIMI¡Ù¤Îºç¸¶ÍÍ¤¡¢ËÜºî¤¬½é´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ëÉðºù»Ò¡¢¼ã¼ê±Ç²èºî²È°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¸÷¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡×¡¢¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈMothers¡Ø¤À¤á¤À¤·¡Ù¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¡ØËÂ¤°¡Ù¤ÎÌîÅÄÎïÌ¤¤Î3¿Í¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£¼çÂê²Î¤Ïseta¤Î¡Ö¤µ¤è¤Ê¤éËÍ¤é¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ïô¢¸¶·ÉÇ·¤Î¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³²¼¤Ï¡Ö¤ª¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éËÍ¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¹¬µ±¤¯¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¼ç±é¤Ç¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿´¤Î±üÄì¤Ë²¿¤«¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¥Þ¥â¥ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤Î»ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òÐíâ×¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ï¥Þ¤êÌò¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¤ÎÆâ¤¬ºÙ¤«¤¯ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏËÙ¥Þ¥â¥ë¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤³¤«È´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Á´ÉôÁ´ÎÏ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤ÎÌ¡²èÈÇ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ëËÜºî¤ÎÌ¡²èÈÇ¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡Öd¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ëè½µ¶âÍË¤ËºÇ¿·ÏÃ¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£1¡Á3ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¢¨3ÏÃ¤ÎÇÛ¿®¤Ï5·î24Æü¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¡Ë¡£
¢£»³²¼¹¬µ±¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¤ª¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éËÍ¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¹¬µ±¤¯¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¼ç±é¤Ç¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤â°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë»ö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤Î»ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òÐíâ×¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¥Þ¥â¥ë¤Î»ö¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¤ÎÆâ¤¬ºÙ¤«¤¯ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏËÙ¥Þ¥â¥ë¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤³¤«È´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Á´ÉôÁ´ÎÏ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌ¡²è¡Ø¥Þ¥ó¥¬²È¡¢ËÙ¥Þ¥â¥ë¡ÙÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿·¿Í¾Þ¤ò³Í¤Ã¤Æ°ÊÍèÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¶ìÇº¤¹¤ëÌ¡²è²È¡¦ËÙ¥Þ¥â¥ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢3¿Í¤ÎÍ©Îî¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ë¾®¤µ¤Ê´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¤¬¡¢¥Þ¥â¥ë¤Î²áµî¤È¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°Êª¸ì¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³²¼¤Ï¡Ö¤ª¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éËÍ¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¹¬µ±¤¯¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¼ç±é¤Ç¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿´¤Î±üÄì¤Ë²¿¤«¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¥Þ¥â¥ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤Î»ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òÐíâ×¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ï¥Þ¤êÌò¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¤ÎÆâ¤¬ºÙ¤«¤¯ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏËÙ¥Þ¥â¥ë¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤³¤«È´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Á´ÉôÁ´ÎÏ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤ÎÌ¡²èÈÇ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ëËÜºî¤ÎÌ¡²èÈÇ¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡Öd¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ëè½µ¶âÍË¤ËºÇ¿·ÏÃ¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£1¡Á3ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¢¨3ÏÃ¤ÎÇÛ¿®¤Ï5·î24Æü¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¡Ë¡£
¢£»³²¼¹¬µ±¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¤ª¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éËÍ¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¹¬µ±¤¯¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¼ç±é¤Ç¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤â°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë»ö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤Î»ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òÐíâ×¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¥Þ¥â¥ë¤Î»ö¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¤ÎÆâ¤¬ºÙ¤«¤¯ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏËÙ¥Þ¥â¥ë¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤³¤«È´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Á´ÉôÁ´ÎÏ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£