¡Ö¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡×¥Ù¡¼¥¹¡¦¤ê¤ç¤¦¤È¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ë¡ªÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡¡¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×ED¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê
¡¡ÃËÀ4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡×¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¦¤ê¤ç¤¦¤È¡Ê22¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¡¢Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤ê¤ç¤¦¤È¤ÏÊ¸½ñ¤Ç¡Ö»ä¤´¤È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆüÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¶à¤ó¤Ç¸æÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡×¡£Æ±Ç¯¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¤È¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡ÖEggs¡×¤Ë³Ú¶Ê¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¡¢¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È&¥½¥ó¥°¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤Ë¡£ÍâÇ¯1·î¤Ë¥Ç¥â²»¸»¤òÄÌ¿®ÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤ï¤º¤«1Ê¬¤Ç´°Çä¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£ÂåÉ½¶Ê¡ÖÀ¤³¦¤¬ËÍ¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡×¤Ï¡¢TikTok¤Ê¤É¤ÇÂç¥Ð¥º¥ê¡£22Ç¯¡¢½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë´°Çä¤·¡¢Æ±Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖËÜÅö¤Ï¤Í¡¢¡×¤Ï¡¢TBS·Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×10·îÅÙ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ê¤ç¤¦¤È¤Ïº£Ç¯4·î9Æü¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£