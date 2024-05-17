¡ÚÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¡º¸¤â¤âÎ¢¤Ë¤±¤óÀ©µåÄ¾·â¤ÇÌåÀä¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡þMLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡-¡¡¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ø2ÈÖ¡¦DH¡Ù¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¡¢¤±¤óÀ©µå¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂè°ìÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯3ÈÖ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢¤±¤óÀ©µå¤¬ÂçÃ«Áª¼ê¤Îº¸¤â¤âÎ¢¤òÄ¾·â¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò³°¤·¡¢¶ìÌå(¤¯¤â¤ó)¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµòÃÏ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¤Ï¡¢Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤±¤óÀ©µå¤òÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥ì¥Ã¥º¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¡¦¥¹¡¼¥¿¡¼Åê¼ê¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤ò¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¸å¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¼¡¤ÎÅê¼ê¤ÎÅêµåÎý½¬Ãæ¤Þ¤Ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Çº¸¤â¤âÎ¢¤ò¤µ¤¹¤êÂ³¤±¤ëÍÍ»Ò¤â¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÅðÎÝ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢2ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¡£²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤½¤¦¡×¡Ö¤µ¤¹¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤Ê¤ÉÂçÃ«Áª¼ê¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¹¤°¤ËÅðÎÝ¥¥á¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤¹¤¬¤ä¡×¤ÈÄ¾¸å¤ÎÅðÎÝ¤ò¾Þ»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£