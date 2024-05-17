¡ÖI-LAND2¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë1°Ì¤ÎÆüËÜ¿Í¡¦¥Þ¥¤¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×È¯´ø¤Ç¡È´üÂÔ°Ê¾å¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸À¸¤ß½Ð¤¹ »²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î»Ù»ýÂ¿¿ô¡Ö100ÅÀËþÅÀ¡×¡Ö¿´¶¯¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/05/17¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤òÀ¸¤ó¤ÀMnet¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ØI-LAND2¡§N¡¿a¡Ù¡ÊABEMA¡¿¤è¤ë20»þ50Ê¬¡Á¢¨Âè10ÏÃ¤Ï»þ´ÖÌ¤Äê¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬¡¢5·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¥Þ¥¤¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖI-LAND2¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë1°Ì¤ÎÆüËÜ¿ÍÎý½¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âè4ÏÃ¤ËÂ³¤3¤ÄÌÜ¤Î¥Æ¥¹¥È¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£I-LAND¤ÈGROUND¤¬3¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤´¤È¤Ë¥Ð¥È¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡£GROUND¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤¹¤ëÅÙ¤ËI-LAND¤«¤é3¿Í¤ÎÊü½Ð¼Ô¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
I-LANDER¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥Þ¥¤¡£¥ì¥Ç¥£¡¦¥¬¥¬¤Î¡ØRain On Me¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¤´°À®¤Î¤Þ¤ÞÄ©¤ó¤ÀÃæ´ÖÉ¾²Á¤Ç¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Àª¤«¤é¹óÉ¾¤ò¤µ¤ì¡¢¡Ö¤â¤¥¾¯¤·¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¡¢Îý½¬¸å¤âÇ®¿´¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Í°Æ¡£²Î»ì¥«¡¼¥É¤Ë¤ÏÍ×ÅÀ¤Ê¤É¤¬´Ú¹ñ¸ì¤äÆüËÜ¸ì¤Ç¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯½ñ¤«¤ì¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÅØÎÏ²È¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¡×¡Ö1¿Í¤Ç¤«¤Ê¤ê¹Í¤¨¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ö100ÅÀËþÅÀ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¤òÃæ¿´¤Ë¹Í¤¨¤¿¡Ö¥á¥¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾è¤Ã¤ÆI-LAND¤ËÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ñ¤ò¿¶¤êÉÕ¤±¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢°ìÆ±¤Î´üÂÔ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Àª¤â¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¸¦µæ¤·¤¿»ö¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö´üÂÔ°Ê¾å¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÃæ´ÖÉ¾²Á¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òË«¤á¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
I-LAND2¡§N¡¿a¡Ù¤Ï¡¢ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Mnet¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡ÖI-LAND¡Ê¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¡×¤È¡ÖGROUND¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¶õ´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¡ÖI¡ÊN¡¿a¡Ë¡×¤òÃµ¤¹»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¥Áè¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡¢2NE1¡Ê¥È¥¥¥¨¥Ë¡¼¥ï¥ó¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëTEDDY¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖI-LAND2¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë1°Ì¤ÎÆüËÜ¿ÍÎý½¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¢¡¡ÖI-LAND2¡×¥Þ¥¤¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×È¯´ø
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âè4ÏÃ¤ËÂ³¤3¤ÄÌÜ¤Î¥Æ¥¹¥È¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£I-LAND¤ÈGROUND¤¬3¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤´¤È¤Ë¥Ð¥È¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡£GROUND¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤¹¤ëÅÙ¤ËI-LAND¤«¤é3¿Í¤ÎÊü½Ð¼Ô¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¡¢Îý½¬¸å¤âÇ®¿´¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Í°Æ¡£²Î»ì¥«¡¼¥É¤Ë¤ÏÍ×ÅÀ¤Ê¤É¤¬´Ú¹ñ¸ì¤äÆüËÜ¸ì¤Ç¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯½ñ¤«¤ì¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÅØÎÏ²È¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¡×¡Ö1¿Í¤Ç¤«¤Ê¤ê¹Í¤¨¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ö100ÅÀËþÅÀ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¤òÃæ¿´¤Ë¹Í¤¨¤¿¡Ö¥á¥¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾è¤Ã¤ÆI-LAND¤ËÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ñ¤ò¿¶¤êÉÕ¤±¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢°ìÆ±¤Î´üÂÔ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Àª¤â¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¸¦µæ¤·¤¿»ö¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö´üÂÔ°Ê¾å¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÃæ´ÖÉ¾²Á¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òË«¤á¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖI-LAND2¡×
I-LAND2¡§N¡¿a¡Ù¤Ï¡¢ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Mnet¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡ÖI-LAND¡Ê¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¡×¤È¡ÖGROUND¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¶õ´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¡ÖI¡ÊN¡¿a¡Ë¡×¤òÃµ¤¹»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¥Áè¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡¢2NE1¡Ê¥È¥¥¥¨¥Ë¡¼¥ï¥ó¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëTEDDY¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û