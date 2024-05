ロサンゼルス・ドジャース公式Xが2024年5月17日、大谷翔平選手が小児患者にサプライズを行った動画を公開。「素敵なサプライズ」「少年これは嬉しいだろ〜な〜」など話題になっている。

「この嬉しさは何にも代え難いだろうね」

日本時間17日のシンシナティ・レッズとの試合は「ボブルヘッドナイト」と題して大谷選手のボブルヘッドが配布された試合で、大谷選手は小児患者のアルバート君に始球式とスイートルームでの観戦をプレゼントした。

アルバート君は大谷選手と対面すると、口を大きく開けとても嬉しそうな様子。大谷選手はサイン入りユニフォームをアルバート君に渡し「Thank you for coming tonight. Are you ready?You're going to throw today First pitch(来てくれてありがとう。ファーストピッチの準備はできているかい?)」と伝える。始球式を告げられたアルバート君は笑顔のまま固まってしまいながらも、とても嬉しそうな様子。

さらに、スイートルームで試合の観戦ができることを伝えられたアルバート君は口をあけたまま、「信じられない」といった表情。

大谷選手と対面したアルバート君は「何が起こったんだ? 30秒息ができなかった」と語り、夢でも見ているような様子だった。

大谷選手のサプライズにXでも「素敵なサプライズ」「少年これは嬉しいだろ〜な〜」「見てるこっちまで嬉しくなっちゃいました」「これは一生の思い出ですね」「スーパースターですね」「ヒーローなんよなぁ〜」「この嬉しさは何にも代え難いだろうね」「病気と闘う少年にとって、これ以上の励みになる物はない」など大きな反響を呼んでいる。