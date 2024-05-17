¡Ø¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼20th¡Ù6·î7Æü¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë¥¥ã¥¹¥È6¿Í½¸·ë¡ª
2024Ç¯6·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼20th ¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë¡Ø¥Ç¥«¥ó¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È6¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Íâ6·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏÂçºå¤Ç¤â¥¥ã¥¹¥È5¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÉñÂæ°§»¢¤ò¼Â»Ü¡£
¤µ¤é¤Ë¿·µ¬¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È6ÅÀ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
2004Ç¯2·î¤«¤é2005Ç¯2·î¤Þ¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÂè28ºî¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÁ´50ÏÃÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡£
±§Ãè¤ËÂ¿È¯¤¹¤ëÀ±´ÖÈÈºáÁÈ¿¥¤ò¼è¤êÄù¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¶ä²Ï·Ï±§Ãè·Ù»¡¡¦ÃÏµå½ð¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Áª¤Ð¤ì¤··º»ö¤¿¤Á¡¢S.P.D¡½¡½¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ý¥ê¥¹¡¦¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×6¿Í¤¬¡¢±§ÃèÈÈºá¼Ô¥¢¥ê¥¨¥Ê¥¤¥¶¡¼¤¿¤Á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2006Ç¯¤ÎÆüËÜSFÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï½é¤Î¡ÖÀ±±À¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é¤Î¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
2015Ç¯¤Ë¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼10YEARS AFTER¡Ù¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É ¥®¥ã¥Ð¥óVS¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2024Ç¯¤Ë¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼20th ¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ù¤¬´°À®¡ª
¥¤¥Þ¥É¥¤Î¿·¿Í·º»ö¡¦ÎÝ¡ÊÄ¹ºÊÎç±û¡§7ORDER¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢ÍÅ±ð¤Ê¤ëÇúÇË»ö·ïÍÆµ¿¼Ô¥é¥¨¥ó¥¸¥ç¡Ê¹õÀî²ê°Ê¡Ë¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶ä²Ï¤ÎËãÌô²¦¤¬°ä¤·¤¿¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ë·×²è¡×¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¡£
·òµ¤¤ÊÈï³²¼Ô¾¯Ç¯¥Þ¡¼¥×¥ë¡ÊÀ¼¡¦Ê¡»³½á¡Ë¤ä¿¢Êª±à¤Î¼ç¥â¥¯¥ß¥¹¡ÊÀîÂ¼Ê¸Çµ¡§¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¡Ë¤éÍÍ¡¹¤Ê°ÛÀ±¿Í¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±§Ãè¤ÎÍÚ¤«ÈàÊý¤«¤é»Í¹ñ¡¦¹âÃÎ¸©¤ËµÚ¤ÖÂçÁÜººÌÖ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ª
2024Ç¯6·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡¢11·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËBlu-ray¡õDVD¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
º£²ó¡¢2024Ç¯6·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤µ¤¤¤Í¤¤Î¶Æó¡¢ÎÓ¹ä»Ë¡¢°ËÆ£ÍÛÍ¤¡¢ÌÚ²¼¤¢¤æÈþ¡¢µÆÃÏÈþ¹á¡¢µÈÅÄÍ§°ì¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¤À¡£
Íâ6·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏÂçºå¤ÎT¡¦¥¸¥ç¥¤ÇßÅÄ¤Ç¤âÉñÂæ°§»¢¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤Í¤¤Î¶Æó¡¢ÎÓ¹ä»Ë¡¢°ËÆ£ÍÛÍ¤¡¢µÆÃÏÈþ¹á¡¢µÈÅÄÍ§°ì¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¡£
20¼þÇ¯¤ÎµÇ°ºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤ò¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë½Ë¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤Î½¸¹ç¥«¥Ã¥È¤ä¤ªÉ÷Ï¤Âç¹¥¤¥¦¥á¥³¤ÈËÜºî¤Î¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤ÇËãÌô²¦¤ÎºÊ¡¦¥é¥¨¥ó¥¸¥ç¤¬°ì½ï¤Ë²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·àÃæ¤Î¿·µ¬¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬6Ëç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥á¥³¤È¥é¥¨¥ó¥¸¥ç¤¬¤Ê¤¼°ì½ï¤Ë²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏËÜÊÔ¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¡ª¡ª
¡ä¡ä¡ä¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼20th ¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ù¿·µ¬¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü7ÅÀ¡Ë
¡Ê£Ã¡Ë2024 Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¡¦Åì±ÇAG ¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¡¦Åì±Ç¡¡¡Ê£Ã¡ËÅì±Ç
¤µ¤é¤Ë¿·µ¬¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È6ÅÀ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
2004Ç¯2·î¤«¤é2005Ç¯2·î¤Þ¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÂè28ºî¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÁ´50ÏÃÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡£
±§Ãè¤ËÂ¿È¯¤¹¤ëÀ±´ÖÈÈºáÁÈ¿¥¤ò¼è¤êÄù¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¶ä²Ï·Ï±§Ãè·Ù»¡¡¦ÃÏµå½ð¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Áª¤Ð¤ì¤··º»ö¤¿¤Á¡¢S.P.D¡½¡½¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ý¥ê¥¹¡¦¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×6¿Í¤¬¡¢±§ÃèÈÈºá¼Ô¥¢¥ê¥¨¥Ê¥¤¥¶¡¼¤¿¤Á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2006Ç¯¤ÎÆüËÜSFÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï½é¤Î¡ÖÀ±±À¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é¤Î¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
2015Ç¯¤Ë¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼10YEARS AFTER¡Ù¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É ¥®¥ã¥Ð¥óVS¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Þ¥É¥¤Î¿·¿Í·º»ö¡¦ÎÝ¡ÊÄ¹ºÊÎç±û¡§7ORDER¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢ÍÅ±ð¤Ê¤ëÇúÇË»ö·ïÍÆµ¿¼Ô¥é¥¨¥ó¥¸¥ç¡Ê¹õÀî²ê°Ê¡Ë¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶ä²Ï¤ÎËãÌô²¦¤¬°ä¤·¤¿¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ë·×²è¡×¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¡£
·òµ¤¤ÊÈï³²¼Ô¾¯Ç¯¥Þ¡¼¥×¥ë¡ÊÀ¼¡¦Ê¡»³½á¡Ë¤ä¿¢Êª±à¤Î¼ç¥â¥¯¥ß¥¹¡ÊÀîÂ¼Ê¸Çµ¡§¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¡Ë¤éÍÍ¡¹¤Ê°ÛÀ±¿Í¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±§Ãè¤ÎÍÚ¤«ÈàÊý¤«¤é»Í¹ñ¡¦¹âÃÎ¸©¤ËµÚ¤ÖÂçÁÜººÌÖ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ª
2024Ç¯6·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡¢11·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËBlu-ray¡õDVD¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
º£²ó¡¢2024Ç¯6·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤µ¤¤¤Í¤¤Î¶Æó¡¢ÎÓ¹ä»Ë¡¢°ËÆ£ÍÛÍ¤¡¢ÌÚ²¼¤¢¤æÈþ¡¢µÆÃÏÈþ¹á¡¢µÈÅÄÍ§°ì¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¤À¡£
Íâ6·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏÂçºå¤ÎT¡¦¥¸¥ç¥¤ÇßÅÄ¤Ç¤âÉñÂæ°§»¢¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤Í¤¤Î¶Æó¡¢ÎÓ¹ä»Ë¡¢°ËÆ£ÍÛÍ¤¡¢µÆÃÏÈþ¹á¡¢µÈÅÄÍ§°ì¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¡£
20¼þÇ¯¤ÎµÇ°ºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤ò¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë½Ë¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤Î½¸¹ç¥«¥Ã¥È¤ä¤ªÉ÷Ï¤Âç¹¥¤¥¦¥á¥³¤ÈËÜºî¤Î¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤ÇËãÌô²¦¤ÎºÊ¡¦¥é¥¨¥ó¥¸¥ç¤¬°ì½ï¤Ë²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·àÃæ¤Î¿·µ¬¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬6Ëç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥á¥³¤È¥é¥¨¥ó¥¸¥ç¤¬¤Ê¤¼°ì½ï¤Ë²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏËÜÊÔ¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¡ª¡ª
¡ä¡ä¡ä¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼20th ¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ù¿·µ¬¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü7ÅÀ¡Ë
¡Ê£Ã¡Ë2024 Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¡¦Åì±ÇAG ¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¡¦Åì±Ç¡¡¡Ê£Ã¡ËÅì±Ç