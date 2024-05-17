¡Ú¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¡Û¡Ö´ÑµÒ¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤È¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Î½ÐÍè»ö¡×¤Î¥ê¥ó¥¯¤È¤³¤À¤ï¤ê¡ª
ÀõÌî¤¤¤Ë¤ª¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥É¥Ç¡¼¥â¥ó¥º¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡§¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¡Ë¡Ù¤¬£²Éôºî¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¡£¸½ºß¡ØÁ°¾Ï¡Ù¤¬Âç¹¥É¾¸ø³«Ãæ¤Ç¡¢¡Ø¸å¾Ï¡Ù¤Ï2024Ç¯5·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡¼¥¸¥å¥×¥é¥¹¤Ç¤ÏËÜºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¹õÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ´£²²ó¡Ë¡£Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î°õ¾Ý¤«¤éºîÉÊÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî»²²Ã¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¹õÀî¡¡°ÊÁ°¤«¤éËÍ¤È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥¹¥¨¥¤¥Á¤ÎÂåÉ½¡¦ËÜÂ¿»ËÅµ¤µ¤ó¡¢¥®¥ã¥¬³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¿·°æ½¤Ê¿¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ç¡Ö°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¡Ù¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë¸¶ºî¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤ä¿Í´Ö¤Î½¹¤¤ËÜÀ¤â·Ú¤ä¤«¤ËÉÁ¤¯ÀõÌîÀèÀ¸ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤â·òºß¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢Ï¢ºÜ³«»ÏÅö»þ¤Ç¤¢¤ë2014Ç¯¡¦ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÄ¾¸å¤ÎÀ¤Áê¤ò¤¹¤´¤¯È¿±Ç¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£±Ç²è²½¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Âêºà¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹õÀî¡¡4¡Á5Ç¯Á°¡¢¤Þ¤À¸¶ºî¥Þ¥ó¥¬¤¬Ï¢ºÜÃæ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÊª¸ì¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤«¤éÀ©ºî¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¹ç¤¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¹õÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ï¢ºÜÅö»þ¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¿ÍÎà¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡£À¤³¦Ãæ¤¬ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤ ¡É²¿¤«¡É ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¡Ù¤È»÷¤¿¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Þ¤é¤º¤âËÜºî¤¬¤è¤ê¹¤¤¿Í¤Ë¶¦´¶¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½º£ºî¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹õÀî¡¡À©ºî¸½¾ì¤Ç¤Î»Ø´ø¤òÃ´Åö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀõÌîÀèÀ¸¤«¤éÌÊÌ©¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°¤Êý¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀõÌîÀèÀ¸¤âÁ°¸þ¤¤ËËÜºî¤Î¸½¾ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¹õÀî¡¡ÀõÌîÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜºî¤Ï½é¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¾®Êª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÌÞÏÀ¤Î¤³¤È¡¢¿§¤äÇØ·Ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Èþ½Ñ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª
¹õÀî¡¡¤½¤â¤½¤â¸¶ºî¤ÎÇØ·Ê¤ÎÉÁ¤¹þ¤ß¤¬ÌÊÌ©¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë±ÇÁüÉ½¸½¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤«¤Ë¤Ï»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀõÌîÀèÀ¸¤âÈþ½Ñ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀõÌîÀèÀ¸¤äÈþ½Ñ´ÆÆÄ¤ÎÀ¾Â¼¡ÊÈþ¹á¡Ë¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸¶ºî¤ÎÇØ·Ê¤ò¤¤¤«¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤«¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¹õÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢Çò¹õ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¸¶ºî¤ò¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÊÑ´¹¤ÏÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶õµ¤±ó¶á¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬½»¤àÀ¤³¦¤Ë¤Ï¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶á¤¯¤Î¤â¤Î¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¡¢¤½¤·¤Æ±ó¤¯¤Î¤â¤Î¤Ï²â¤ó¤Ç¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤òÅ¬ÍÑ¤µ¤»¤¿Êý¤¬¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ÷Î¥¤È¤Ü¤ä¤±¶ñ¹ç¤ÎÄ´À°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ²¿ÄÌ¤ê¤«¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òºî¤ê¡¢ÀõÌîÀèÀ¸¤È³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÉ½¸½¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¤½¤³¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È ¡É¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î¼ÂÂÎ¸³¡É ¤È ¡ÉºîÃæ¤Î½ÐÍè»ö¡É ¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥¬¤é¤·¤¤¥³¥á¥Ç¥£¥Á¥Ã¥¯¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¿¶¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡¼¥¸¥å¥×¥é¥¹¤Ç¤ÏËÜºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¹õÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ´£²²ó¡Ë¡£Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î°õ¾Ý¤«¤éºîÉÊÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£
¹õÀî¡¡°ÊÁ°¤«¤éËÍ¤È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥¹¥¨¥¤¥Á¤ÎÂåÉ½¡¦ËÜÂ¿»ËÅµ¤µ¤ó¡¢¥®¥ã¥¬³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¿·°æ½¤Ê¿¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ç¡Ö°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¡Ù¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë¸¶ºî¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤ä¿Í´Ö¤Î½¹¤¤ËÜÀ¤â·Ú¤ä¤«¤ËÉÁ¤¯ÀõÌîÀèÀ¸ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤â·òºß¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢Ï¢ºÜ³«»ÏÅö»þ¤Ç¤¢¤ë2014Ç¯¡¦ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÄ¾¸å¤ÎÀ¤Áê¤ò¤¹¤´¤¯È¿±Ç¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£±Ç²è²½¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Âêºà¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹õÀî¡¡4¡Á5Ç¯Á°¡¢¤Þ¤À¸¶ºî¥Þ¥ó¥¬¤¬Ï¢ºÜÃæ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÊª¸ì¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤«¤éÀ©ºî¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¹ç¤¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¹õÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ï¢ºÜÅö»þ¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¿ÍÎà¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡£À¤³¦Ãæ¤¬ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤ ¡É²¿¤«¡É ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¡Ù¤È»÷¤¿¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Þ¤é¤º¤âËÜºî¤¬¤è¤ê¹¤¤¿Í¤Ë¶¦´¶¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½º£ºî¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹õÀî¡¡À©ºî¸½¾ì¤Ç¤Î»Ø´ø¤òÃ´Åö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀõÌîÀèÀ¸¤«¤éÌÊÌ©¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°¤Êý¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀõÌîÀèÀ¸¤âÁ°¸þ¤¤ËËÜºî¤Î¸½¾ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¹õÀî¡¡ÀõÌîÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜºî¤Ï½é¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¾®Êª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÌÞÏÀ¤Î¤³¤È¡¢¿§¤äÇØ·Ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Èþ½Ñ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª
¹õÀî¡¡¤½¤â¤½¤â¸¶ºî¤ÎÇØ·Ê¤ÎÉÁ¤¹þ¤ß¤¬ÌÊÌ©¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë±ÇÁüÉ½¸½¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤«¤Ë¤Ï»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀõÌîÀèÀ¸¤âÈþ½Ñ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀõÌîÀèÀ¸¤äÈþ½Ñ´ÆÆÄ¤ÎÀ¾Â¼¡ÊÈþ¹á¡Ë¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸¶ºî¤ÎÇØ·Ê¤ò¤¤¤«¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤«¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¹õÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢Çò¹õ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¸¶ºî¤ò¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÊÑ´¹¤ÏÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶õµ¤±ó¶á¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬½»¤àÀ¤³¦¤Ë¤Ï¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶á¤¯¤Î¤â¤Î¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¡¢¤½¤·¤Æ±ó¤¯¤Î¤â¤Î¤Ï²â¤ó¤Ç¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤òÅ¬ÍÑ¤µ¤»¤¿Êý¤¬¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ÷Î¥¤È¤Ü¤ä¤±¶ñ¹ç¤ÎÄ´À°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ²¿ÄÌ¤ê¤«¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òºî¤ê¡¢ÀõÌîÀèÀ¸¤È³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÉ½¸½¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¤½¤³¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È ¡É¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î¼ÂÂÎ¸³¡É ¤È ¡ÉºîÃæ¤Î½ÐÍè»ö¡É ¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥¬¤é¤·¤¤¥³¥á¥Ç¥£¥Á¥Ã¥¯¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¿¶¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£