³ð¶³»Ò¡¢¡È¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡ÉÀ¸¤Êý¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÃÓ¤Î¥á¥À¥«¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤«?¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³ð»ÐËå¤¬14Æü¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦Spotify¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø³ð»ÐËå¤ÎFabulous World(¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¥ï¡¼¥ë¥É)¡Ù¤òÇÛ¿®¡£¡È¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë
¤³¤ÎÆü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«?¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¶³»Ò¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤òµó¤²¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¡£Èþ¹á¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ÃÓ¤Î¥á¥À¥«¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤«? ¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤À¤¤¤¿¤¤¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶³»Ò¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¡¢¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ëÊý¤¬¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï°¤¤Æ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤ë¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÃÓ¤Î¥á¥À¥«¤È¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç? ¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥¥ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¸À¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃÓ¤Î¥á¥À¥«¤ÈÃ¯¤«¤òÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤è¤ê¤âÈþ¹á¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¸³è¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤ÏÈþ¹á¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¶³»Ò¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯¡¢²¿¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ç¤â¼é¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂçÀÚ¤µ¤Ï¡£¤â¤¦¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂçÀÚ¤µ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
³ð»ÐËå¤Î³ð¶³»Ò¤È³ðÈþ¹á¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Çº¤ß¤ËËÜ²»¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯Spotify¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø³ð»ÐËå¤ÎFabulous World¡Ù¡£2021Ç¯8·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ëè½µ²ÐÍËÆü¤Î18»þº¢¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ³«»ÏÁ°¡¢³ð»ÐËå¤Ï¡Ö»äÃ£¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤òSpotify¤Ç»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»äÃ£¤Î°¦¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê³§¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ç¤¤¤Þ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡¢»äÃ£¤Î°¦¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê³§¤µ¤ó¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤Î¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ÆµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÉÔ°ÂÄê¤Ê¸½ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¤ÊÆü¡¹¤ò¤´°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸µµ¤½Ð¤ë¡×¡Ö¿´¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÌþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×¡Ö¥º¥Ð¥Ã¤È¸À¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¡×¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤À¤é¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬SNS¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë
¤³¤ÎÆü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«?¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¶³»Ò¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤òµó¤²¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¡£Èþ¹á¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ÃÓ¤Î¥á¥À¥«¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤«? ¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤À¤¤¤¿¤¤¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤è¤ê¤âÈþ¹á¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¸³è¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤ÏÈþ¹á¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¶³»Ò¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯¡¢²¿¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ç¤â¼é¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂçÀÚ¤µ¤Ï¡£¤â¤¦¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂçÀÚ¤µ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
³ð»ÐËå¤Î³ð¶³»Ò¤È³ðÈþ¹á¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Çº¤ß¤ËËÜ²»¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯Spotify¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø³ð»ÐËå¤ÎFabulous World¡Ù¡£2021Ç¯8·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ëè½µ²ÐÍËÆü¤Î18»þº¢¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ³«»ÏÁ°¡¢³ð»ÐËå¤Ï¡Ö»äÃ£¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤òSpotify¤Ç»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»äÃ£¤Î°¦¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê³§¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ç¤¤¤Þ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡¢»äÃ£¤Î°¦¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê³§¤µ¤ó¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤Î¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ÆµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÉÔ°ÂÄê¤Ê¸½ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¤ÊÆü¡¹¤ò¤´°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸µµ¤½Ð¤ë¡×¡Ö¿´¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÌþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×¡Ö¥º¥Ð¥Ã¤È¸À¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¡×¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤À¤é¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬SNS¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£