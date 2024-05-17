Åìµþ³ô¼°¡ÊÁ°°ú¤±¡Ë¡áÁ°ÆüÈæ£±£³£¸±ß°Â¡¢Ä«°Â¸å¤Ï²¼¤²½Â¤ëÅ¸³«¤Ë
¡¡£±£·ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ£±£³£¸±ß£±£¸Á¬°Â¤Î£³Ëü£¸£·£¸£²±ß£°£¸Á¬¡£Á°¾ì¤Î¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£¹²¯£²£¹£µ£µËü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£²Ãû£´£´£¶²¯±ß¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£±£°£°£³¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£µ£¹£¶¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£µ£±ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢Ä«°Â¸å¤Ë²¼¤²½Â¤ëÅ¸³«¡£Á°Æü¤ÎÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤Ï£Î£Ù¥À¥¦¤¬²¼Íî¤·¤¿¤Û¤«¡¢È¾Æ³ÂÎ³ô¤Ê¤É¤¬ÃÍ¤ò²¼¤²¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ø¿ô¤â²¼Íî¤·¤¿¡£°ú¤±¸å¤Î·è»»È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ã£Á£Í£Á£Ô¡ä¤Î³ô²Á¤â»þ´Ö³°¼è°ú¤ÇÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¤³¤È¤â·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÆðÄ´¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¡¢²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ£³£¸£°±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Á°Æü¤ËµÞ¿¤·¤¿È¿Æ°¤â¤¢¤êÇä¤êÍ¥Àª¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¤ê°ì½ä¸å¤Ï²¼ÃÍ¤ËÇã¤¤¤¬Æþ¤ê²¼¤²½Â¤Ã¤¿¡£¶ä¹Ô³ô¤ä¼«Æ°¼Ö³ô¤Ê¤É¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡ã8306¡ä¤ä»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ã8316¡ä¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯¡ã6920¡ä¤ä¥Ç¥£¥¹¥³¡ã6146¡ä¤¬¹â¤¤¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡ã7203¡ä¤ä¥Û¥ó¥À¡ã7267¡ä¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£ÅìµþÅÅÎÏ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã9501¡ä¤ä½»ÀÐ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã1514¡ä¡¢ÆüËÜÀ½¹Ý½ê¡ã5631¡ä¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡ã8035¡ä¤ä¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È¡ã6526¡ä¤¬°Â¤¯¡¢Ç¤Å·Æ²¡ã7974¡ä¤ä¥ー¥¨¥ó¥¹¡ã6861¡ä¤¬ÆðÄ´¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡ã9984¡ä¤ä¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ã9983¡ä¤¬ÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢Ä«°Â¸å¤Ë²¼¤²½Â¤ëÅ¸³«¡£Á°Æü¤ÎÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤Ï£Î£Ù¥À¥¦¤¬²¼Íî¤·¤¿¤Û¤«¡¢È¾Æ³ÂÎ³ô¤Ê¤É¤¬ÃÍ¤ò²¼¤²¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ø¿ô¤â²¼Íî¤·¤¿¡£°ú¤±¸å¤Î·è»»È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ã£Á£Í£Á£Ô¡ä¤Î³ô²Á¤â»þ´Ö³°¼è°ú¤ÇÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¤³¤È¤â·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÆðÄ´¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¡¢²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ£³£¸£°±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Á°Æü¤ËµÞ¿¤·¤¿È¿Æ°¤â¤¢¤êÇä¤êÍ¥Àª¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¤ê°ì½ä¸å¤Ï²¼ÃÍ¤ËÇã¤¤¤¬Æþ¤ê²¼¤²½Â¤Ã¤¿¡£¶ä¹Ô³ô¤ä¼«Æ°¼Ö³ô¤Ê¤É¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡ã8306¡ä¤ä»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ã8316¡ä¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯¡ã6920¡ä¤ä¥Ç¥£¥¹¥³¡ã6146¡ä¤¬¹â¤¤¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡ã7203¡ä¤ä¥Û¥ó¥À¡ã7267¡ä¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£ÅìµþÅÅÎÏ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã9501¡ä¤ä½»ÀÐ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã1514¡ä¡¢ÆüËÜÀ½¹Ý½ê¡ã5631¡ä¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡ã8035¡ä¤ä¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È¡ã6526¡ä¤¬°Â¤¯¡¢Ç¤Å·Æ²¡ã7974¡ä¤ä¥ー¥¨¥ó¥¹¡ã6861¡ä¤¬ÆðÄ´¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡ã9984¡ä¤ä¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ã9983¡ä¤¬ÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó