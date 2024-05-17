¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£²Ç¯ÌÜ¡¦¿¹ËÜÅ¯À±¤¬ÂçÄÅ°½Ìé¤ÈÀèÈ¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ä£³·³¤ÎÀéÍÕ¥¹¥«¥¤¥»¥¤¥é¡¼¥ºÀï¥¹¥¿¥á¥ó
¢¡ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í¡½ÀéÍÕ¥¹¥«¥¤¥»¥¤¥é¡¼¥º¡Ê£±£·Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£·Æü¡¢£³·³¤ÎÀéÍÕ¥¹¥«¥¤¥»¥¤¥é¡¼¥ºÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï°éÀ®£²Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦¿¹ËÜÅ¯À±Åê¼ê¤Ç¡¢ÂçÄÅ°½ÌéÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¡££±£¶Æü¤Þ¤Ç£²·³Àï¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌÂ¼Î®²»ÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö£¶ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¡¢ÁêÂôÇò¸×³°Ìî¼ê¤Ï¡Ö£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡¡£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡ÎëÌÚÂç
¡¡£²ÈÖ¡¦Í··â¡¡Â¼»³
¡¡£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ÁêÂô
¡¡£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡Çë¸¶
¡¡£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡²¬ËÜÂç
¡¡£¶ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ËÌÂ¼
¡¡£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ÂçÄÅ
¡¡£¸ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡Âç¾ë¸µ
¡¡£¹ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡±§ÅÔµÜ
¡¡Åê¼ê¡¡¿¹ËÜ