²ÏÌî¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡¢¾ÊÄ£¤ä¼«¼£ÂÎ¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤Ø¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼³èÍÑÄãÌÂ¤Ç
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¸Ä¿Í¤Î¾ðÊó¤ò¾È²ñ¤¹¤ëµ¡Ç½¤ÎÌó4³ä¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼À©ÅÙ¤ò½ê´É¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Î²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ï17Æü¡¢³Æ¾ÊÄ£¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¡Ö²¿¤¬¾ðÊóÏ¢·È¤Î¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤¤¡×¤È¤·¤ÆÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î³ÕµÄ¸å¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ·×¸¡ºº±¡¤Ï15Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Äó¶¡¤¹¤ë1258¤Îµ¡Ç½¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬³èÍÑ¤·¤¿¤Î¤ÏÇ¯¶â¿½ÀÁ¤Ê¤É¤Î33µ¡Ç½¡Ê3%¡Ë¤Ç¡¢485µ¡Ç½¡Ê39%¡Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄãÌÂ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎÂ¦¤ÎÂÖÀªÉÔÈ÷¤ä¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ÎÈ¿±Ç¤¬ÃÙ¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¼«ÂÎ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£½ê´É¤Î¥Ç¥¸Ä£¤ä´Ø·¸¾ÊÄ£¤Ë²þÁ±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£