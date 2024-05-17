¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤ËA¤§! group¤¬Ã±ÆÈ½é½Ð±é¡ªÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½éÅÐ¾ì¤Î¡È²øÊª¿·¿Í¡É¥°¥ë¡¼¥×¤â
ËÜÆü5·î17Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢5·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÂÔË¾¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿A¤§! group¤¬Ã±ÆÈ¤ÇM¥¹¥Æ½é½Ð±é¡£
ÏÃÂê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¡ÔA¡ÕBEGINNING¡Ù¤ò°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ø¡ÔA¡ÕBEGINNING¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤êA¤§¤é¤·¤¤Å¥½¤µ¤â¤¢¤ê¡¢²Î»ì¤âº£¤ÎA¤§¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀµÌçÎÉµ¬¡£¡Ö¥é¥¹¥µ¥ÓÁ°¤Î5¿Í¤¬²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃíÌÜ¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤Ë¤â¡ÖÀµÄ¾¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡ª¡×¤È¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤¿Ëöß·À¿Ìé¡£
¡ÖÆ´¤ì¤ÎM¥¹¥Æ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Éü³è¤·¤¿³¬ÃÊ¹ß¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½é¤ÎM¥¹¥ÆÃ±ÆÈ½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡Ê¿Ìî»çÍÔ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê¤ò½éÈäÏª¡ª
Number_i¤ÏºÇ¿·¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.O -ring-¡Ù¤«¤é¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡ØBON¡Ù¤ò´°Á´½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ÖNumber_i¤Ï³Ú¶Ê¤´¤È¤ËÂåÉ½¼Ô¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬³Ú¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÏËÍ¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¿Ìî¡£
¡Ö¿¶ÉÕ¤Ï¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ó¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ê¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢ÃúÇ«¤Ë¸«¤É¤³¤í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡BABYMONSTER¤¬ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½éÅÐ¾ì¡ª
À¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë²øÊª¿·¿Í¡¦BABYMONSTER¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½éÅÐ¾ì¡£MV2²¯ºÆÀ¸Ä¶¤ÎÏÃÂê¶Ê¡ØSHEESH¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
BIGBANG¡¢BLACKPINK¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿YG ENTERTAINMENT¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦BABYMONSTER¡£
2023Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØBATTER UP¡Ù¤Ï¡¢K-POP¥Ç¥Ó¥å¡¼»Ë¾åºÇÃ»´ü´Ö¤ÇMVºÆÀ¸²ó¿ô1²¯¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¿·µÏ¿¤ò¹¹¿·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¤Î²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬º£Ìë¤ÎM¥¹¥Æ¤ÇÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½éÅÐ¾ì¡£AHYEON¡Ê¥¢¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡Ö¡ØSHEESH¡Ù¤ÎÄ°¤¤É¤³¤í¤Ï¥é¥Ã¥×¤ÎÉôÊ¬¡ªRUKA¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¥é¥Ã¥×¤È¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯ASA¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¹âÂ®¥é¥Ã¥×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È³Ú¶Ê¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¡£
¤½¤·¤ÆRUKA¤Ï¡Öº£²ó¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡ª¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤â´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½é½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
©LAPONE Entertainment
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢JO1¤Ï¥Ï¡¼¥È¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊºÇ¿·¶Ê¡ØLove seeker¡Ù¤ò¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Î5¿ÍÁÈ¡¦Da-iCE¤ÏM¥¹¥Æ½éÅÐ¾ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÅÐ¾ì±é½Ð¤ÇÂåÉ½¶Ê¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡Ù¤ÈºÇ¿·¶Ê¡ØI wonder¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ï¿Íµ¤Ìîµå¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØËº¥ì¥Ê±´¡Ù¤òÈäÏª¡£
VTR´ë²è¤Ç¤Ï¡ÖÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡ª¾×·â¤Î¥é¥¤¥ÖÅÐ¾ì¥·¡¼¥óÆÃ½¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶Ã¤¤Î±é½Ð¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£