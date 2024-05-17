ÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄ¡Ø·î¡ÙBlu-ray¡õDVD¡¢9·î4ÆüÈ¯Çä¡¡µÜÂô¤ê¤¨¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤é¤¬¾ã³²¼Ô»ÜÀß¿¦°÷¤Ë
¡¡ÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄºî¡Ø·î¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤¬9·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§µÜÂô¤ê¤¨¤È°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤Ë¤è¤ë¡È¤¤¤Î¤Á¡É¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¡¡ÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄºî¡Ø·î¡ÙÍ½¹ðÊÔ¸ø³«
¡¡¼ÂºÝ¤Î¾ã³²¼Ô»¦½ý»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÊÕ¸«ÍÇ¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢ÀÐ°æ´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¡¢¡Ø¶õÇò¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥¿ー¥µ¥ó¥º¤Î¸Î¡¦²ÏÂ¼¸÷ÍÇ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤«¤é¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö»£¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤±Ç²è¤À¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¿¼¤¤¿¹¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë½ÅÅÙ¾ã³²¼Ô»ÜÀß¡£¤³¤³¤Ç¿·¤·¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ²ÅçÍÎ»Ò¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¤Ï¡È½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É¸µ¡¦ÍÌ¾ºî²È¤À¡£Èà½÷¤ò¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¸Æ¤ÖÉ×¤Î¾»Ê¿¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¡Ë¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¿µ¤Þ¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ÜÀß¿¦°÷¤ÎÆ±Î½¤Ë¤Ïºî²È¤òÌÜ»Ø¤¹ÍÛ»Ò¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤ä¡¢³¨¤Î¹¥¤¤ÊÀÄÇ¯¤µ¤È¤¯¤ó¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¤é¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍÎ»Ò¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤¬°ì½ï¤ÎÆþ½ê¼Ô¡¢¡È¤ー¤Á¤ã¤ó¡É¤È½Ð²ñ¤¦¡£¸÷¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤Éô²°¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤«¤Ê¤¤¡È¤ー¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÍÎ»Ò¤Ï¤É¤³¤«Â¾¿Í¤Ë»×¤¨¤º¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¿¦¾ì¤Ï·è¤·¤Æ³Ú±à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍÎ»Ò¤ÏÂ¾¤Î¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÆþ½ê¼Ô¤Ø¤Î¿´¤Ê¤¤°·¤¤¤äË½ÎÏ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ËÃ¯¤è¤ê¤âÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤È¤¯¤ó¤À¡£Èà¤ÎÃæ¤ÇÁýÉý¤¹¤ëÀµµÁ´¶¤ä»ÈÌ¿´¶¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÅÜ¤ê¤òÈ¼¤¦·Á¤Ç½ù¡¹¤ËÆ¬¤ò¤â¤¿¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤é¤¬½¸·ë¡£Âè47²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¤ÎºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¼õ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âè48²óÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¾ÞË®²èÉôÌç¡¢½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤Î3ÉôÌç¼õ¾Þ¡¢Âè36²óÆü´©¥¹¥Ýー¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤Ç¤ÏºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡ÊÀÐ°æÍµÌé¡Ë¡¢½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤Î4ÉôÌç¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë