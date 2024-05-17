EURO2024¤ËÎ×¤à¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¡ª¡¡¥«¥ó¥Æ¤È¥á¥ó¥Ç¥£¤¬Éüµ¢¡õ¥Ð¥ë¥³¥é¤¬½é¾·½¸
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFFF¡Ë¤Ï16Æü¡¢6·î15Æü¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡ØEURO2024¡Ù¤ËÎ×¤à¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼25Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡EURO2024¤Ç¥°¥ë¡¼¥×D¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àá¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ê6·î17Æü¡Ë¤È¡¢Âè2Àá¤Ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡Ê6·î21Æü¡Ë¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ê6·î£²£µÆü¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÂç²ñÁ°¤Î6·î5Æü¤Ë¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯ÂåÉ½¡¢Æ±9Æü¤Ë¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎEURO¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤äMF¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¡Ê¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤é¤ò½çÅö¤ËÁª½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤êÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëFW¥¥ó¥°¥¹¥ì¥¤¡¦¥³¥Þ¥ó¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÈMF¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢GK¥Þ¥¤¥¯¡¦¥á¥Ë¥ã¥ó¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Î3Áª¼ê¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢º¸¤Ò¤¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤Ë¤è¤êDF¥ê¥å¥«¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢DF¥Õ¥§¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬2022Ç¯9·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¤½¤·¤ÆºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢MF¥¨¥ó¥´¥í¡¦¥«¥ó¥Æ¤ÎÉüµ¢¤À¡£2022Ç¯6·î°Ê¹ß¡¢¥ì¡¦¥Ö¥ë¡¼¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿33ºÐ¤ÎMF¤¬Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë21ºÐ¤ÎFW¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¤â½éÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼25Ì¾¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§GK
¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥ª¥é¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¡¦¥á¥Ë¥ã¥ó¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥µ¥ó¥Ð¡ÊRC¥é¥ó¥¹¡Ë
¢§DF
¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¥¸¥ç¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¯¥é¥¦¥¹¡Ê¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡Ë
¥Ð¥ó¥¸¥ã¥Þ¥ó¡¦¥Ñ¥ô¥¡¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥¤¥Ö¥é¥¤¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¥Õ¥§¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¢§MF
¥¨¥ó¥´¥í¡¦¥«¥ó¥Æ¡Ê¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¡¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë
¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥ô¥£¥ó¥¬¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥é¥Ó¥ª¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥ï¥ì¥ó¡¦¥¶¥¤¡¼¥ë¡¦¥¨¥à¥ê¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¡Ê¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¢§FW
¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥¸¥ë¡¼¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥¥ó¥°¥¹¥ì¥¤¡¦¥³¥Þ¥ó¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¡¡EURO2024¤Ç¥°¥ë¡¼¥×D¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àá¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ê6·î17Æü¡Ë¤È¡¢Âè2Àá¤Ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡Ê6·î21Æü¡Ë¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ê6·î£²£µÆü¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÂç²ñÁ°¤Î6·î5Æü¤Ë¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯ÂåÉ½¡¢Æ±9Æü¤Ë¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢º¸¤Ò¤¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤Ë¤è¤êDF¥ê¥å¥«¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢DF¥Õ¥§¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬2022Ç¯9·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¤½¤·¤ÆºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢MF¥¨¥ó¥´¥í¡¦¥«¥ó¥Æ¤ÎÉüµ¢¤À¡£2022Ç¯6·î°Ê¹ß¡¢¥ì¡¦¥Ö¥ë¡¼¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿33ºÐ¤ÎMF¤¬Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë21ºÐ¤ÎFW¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¤â½éÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼25Ì¾¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§GK
¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥ª¥é¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¡¦¥á¥Ë¥ã¥ó¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥µ¥ó¥Ð¡ÊRC¥é¥ó¥¹¡Ë
¢§DF
¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¥¸¥ç¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¯¥é¥¦¥¹¡Ê¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡Ë
¥Ð¥ó¥¸¥ã¥Þ¥ó¡¦¥Ñ¥ô¥¡¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥¤¥Ö¥é¥¤¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¥Õ¥§¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¢§MF
¥¨¥ó¥´¥í¡¦¥«¥ó¥Æ¡Ê¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¡¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë
¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥ô¥£¥ó¥¬¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥é¥Ó¥ª¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥ï¥ì¥ó¡¦¥¶¥¤¡¼¥ë¡¦¥¨¥à¥ê¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¡Ê¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¢§FW
¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥¸¥ë¡¼¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥¥ó¥°¥¹¥ì¥¤¡¦¥³¥Þ¥ó¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë