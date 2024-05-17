2NE1¡¢¥°¥ëー¥×¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¶»¥¢¥Ä½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¢£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë2NE1¤È¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊCL¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡È´°Á´ÂÎ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿2NE1
2NE1¡Ê¥È¥¥¥¨¥Ë¥£¥ï¥ó¡Ë¤ÎCL¡Ê¥¤¡¦¥Á¥§¥ê¥ó¡Ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー4¿ÍÁ´°÷¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
5·î17Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2NE1¡£2016Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2022Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØCoachella Valley Music and Arts Festival¡Ù¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¡£2024Ç¯2·î¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¹ç¤·¤¿¼Ì¿¿¤òCL¤¬¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊÑ¤ï¤é¤ÌÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óCL¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Î¥Èー¥ó¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿4¿Í¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡£1ËçÌÜ¤Ï¿¿¹È¤ÎÇØ·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Ë²£ÊÂ¤Ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Â³¤¯¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï3ËçÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£4¿Í¤Î·ëÂ«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ËÂ³¤¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤Î³Ý¤±À¼¡ÖNOLZA¡Ê¥Î¥ë¥¸¥ã/´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡ÈÍ·¤Ü¤¦¡É¤Î°ÕÌ£¡Ë¡×¤ò±Ñ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤Ç¼ê½ñ¤¤·¤¿Ê¸»ú¤Î¼Ì¿¿¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¤Ï¡ÖBLACKJACK¡Ê2NE1¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤ÈGZB¡ÊCL¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë°§»¢¡£¡Ö5·î17Æü¡¡º£Æü¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î15ÈÖÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢2NE1¤È»ä¤Î¤½¤Ð¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë2NE1¤È¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢NOLZA!¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¼Ì¿¿¤òÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¡£BOM¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¡Ë¤Ï¡Ö2ne1 15¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡¢MINZY¡Ê¥³¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¡Ë¤Ï¡ÖHappy 15th anniversary¡¡Love you, BlackJack¡×¡¢DARA¡Ê¥µ¥ó¥À¥é¡¦¥Ñ¥¯¡Ë¤Ï¡Ö2NE1¤ÈBLACKJACK¡¢15¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦～!!!¡¡°¦¤·¤Æ¤ë～!!!¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
º£¤Ë¤Ç¤â¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î4¿Í¤Î¶»Ç®½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¡Ö15¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö4¿Í¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥°¥Ã¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¥«¥à¥Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£